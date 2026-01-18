Addio a Mario Bianchi, lunedì i funerali a Sestri Ponente

Genova. Si celebreranno lunedì 18 gennaio alle 11.30 nella chiesa dell’Assunta di piazza Baracca, a Sestri Ponente, i funerali di Mario Bianchi, dirigente Amiu ed ex presidente del Municipio Medio Ponente.

Il rosario si terrà invece domenica alle 17. Bianchi si è spento a 53 anni dopo una lunga malattia che nelle ultime settimane era peggiorata gravemente, sino al tragico epilogo. Tantissimi i messaggi i cordoglio da parte del mondo della politica genovese e nel mondo istituzionale, oltre che dai tanti colleghi che lo hanno ricordato per la sua competenza, la sua umanità e la sua disponibilità.

Bianchi ha riaperto il ruolo di presidente di Municipio dal 2017 al 2022. Terminato il mandato era rientrato in Amiu, assumendo la direzione del settore Servizi Genova, Genovesato e Golfo Paradiso. Lascia due figli di 12 e 18 anni e una compagna.