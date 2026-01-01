Marcia per la pace di Sant’Egidio, la sindaca: “Genova cammina unita in nome della nonviolenza”

Genova. Anche il 2026, come negli anni precedenti, a Genova, è iniziato con la marcia della Comunità di Sant’Egidio per ricordare i paesi in guerra nella Giornata mondiale della pace, promossa da Papa Leone XIV.

“Un’occasione di riflessione, musica e testimonianze per non rassegnarsi alla guerra e costruire insieme un futuro di pace – spiegano da Sant’Egidio – guidata dalle parole del messaggio di papa Leone ‘La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante’”.

Anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questo pomeriggio alla Marcia per la Pace partita dalla Basilica dell’Annunziata per concludersi in piazza San Lorenzo.

“La Marcia per la Pace è una preziosa occasione in cui Genova sceglie di camminare unita per affermare i valori della convivenza, della giustizia sociale e della nonviolenza – dichiara la sindaca Salis – in un tempo segnato da guerre, tensioni internazionali crescenti e disuguaglianze, è fondamentale ribadire con forza che la pace è un impegno quotidiano che parte dai territori, dalle comunità, dalle istituzioni. Ogni segnale, grande o piccolo, può essere importante”.

“Anche per questo, marciare insieme oggi per la pace è un gesto di grande valore. Ringrazio le tante realtà del mondo associativo, religioso e civile che anche quest’anno hanno reso possibile questa giornata di partecipazione e testimonianza condivisa. Genova è e vuole restare una città aperta, solidale, accogliente, capace di costruire ponti e non muri: una città di pace”, ha concluso.

Dopo la marcia, nella cattedrale di San Lorenzo, l’arcivescovo Marco Tasca ha celebrato la messa di Maria Ss. Madre di Dio.