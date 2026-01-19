Marathon dell’Appennino: una nuova data e l’ingresso nel circuito Nord Ovest

Casella. Ci sono novità importanti a proposito della Marathon dell’Appennino, la classica di mountain bike di Casella che per il 2026 cambia ancora, come ormai è tradizione per una gara che si appresta a vivere la sua 29ª edizione. Cambia innanzitutto il periodo di effettuazione: la classicissima del calendario ligure torna infatti alla sua collocazione abituale di aprile, nella fattispecie sabato 25, dopo aver accolto sui suoi sentieri grandi eventi come il Campionato Italiano 2024 e il Campionato Europeo dello scorso anno, per i quali si era spostata a giugno.

In questo modo la corsa di mountain bike diventa un gustoso antipasto al Giro dell’Appennino per professionisti che si correrà il giorno dopo, offrendo a tutti i partecipanti anche l’occasione di un lungo weekend completamente diverso dal solito, fatto di pratica sportiva e spettacolo ciclistico di altissimo livello, con il contorno di luoghi meravigliosi da visitare ed enogastronomia da gustare.

La seconda novità è l’adesione della manifestazione al circuito Nord Ovest Mtb, la challenge che prosegue nella sua storia di riferimento della mountain bike di un ampio territorio italiano che attraverso sei delle maggiori classiche del calendario fra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta offre agli appassionati l’occasione di vivere una stagione dedicata alla mountain bike ad altissimo livello.

Venendo all’aspetto tecnico, la prova di Casella si articola su due tracciati, il Marathon di 77 chilometri per 2.450 metri e quello di Granfondo di 36 chilometri per 1.180 metri. Partenza per tutti alle ore 9:30 dal piazzale antistante la Tensostruttura della Zona Feste dell’Area Verde.

Le iscrizioni si apriranno l’1 febbraio, al costo di 50 euro per il lungo e 35 euro per il medio e conviene provvedere nel corso del mese, per non incorrere in aumenti.