Maltempo, riconosciuto lo stato di emergenza per l’ondata di settembre 2025

Genova. Via libera dal Consiglio dei ministri al riconoscimento dello stato di emergenza per la Liguria, in particolare in relazione ai danni al patrimonio pubblico provocati dal maltempo che ha colpito il territorio nel settembre del 2025.

Stanziati 4,3 milioni di euro per gli interventi in somma urgenza realizzati nei Comuni colpiti nel savonese, Tigullio e spezzino. Il provvedimento è stato adottato su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. I Comuni coinvolti sono Cicagna, Favale, Malvaro, Lavagna, Lorsica, Mele, Rezzoaglio e San Colombano Certenoli, colpiti dal maltempo l’1 e 2 settembre, Cairo Montenotte, Carcare e Dego (maltempo 21- 22 settembre 2025) e Luni (maltempo 9 settembre 2025).

“Il riconoscimento dello Stato di emergenza con lo stanziamento delle risorse per i primi interventi urgenti nei comuni colpiti – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – è il risultato di un lavoro continuo e cosante con i territori. Ringrazio il ministro Musumeci e il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano per l’attenzione e la rapidità di risposta, così come tutto il sistema di Protezione civile che ha dimostrato ancora una volta capacità operativa e spirito di servizio. La Liguria può contare su un modello efficace fondato sulla collaborazione tra Dipartimento nazionale, Protezione civile regionale, sindaci, volontari e strutture operative, per rispondere in modo efficace e tempestivo alle emergenze e garantire sicurezza ai cittadini sia durante l’emergenza sia con interventi di prevenzione”.