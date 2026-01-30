  • News24
Maltempo e dissesto, fondo regionale da 1,2 milioni per le imprese danneggiate lo scorso settembre

Le domande saranno presentabili su Filse, accedendo al sistema "Bandi On Line", dal 10 al 27 febbraio. La procedura sarà consultabile in modalità offline dal 3 febbraio

Genova. In arrivo 1,2 milioni di euro regionali a sostegno delle imprese liguri colpite dagli eventi alluvionali dello scorso settembre. La giunta regionale ha approvato una nuova misura, a valere sulle risorse del fondo strategico, in favore delle attività economiche e produttive che hanno subito danni dai recenti eventi calamitosi.

“Una risposta concreta alle imprese liguri che hanno subito danni significativi e si sono ritrovate ad affrontare costi importanti – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Un intervento mirato che prevede indennizzi a fondo perduto, per un massimo di 20 mila euro, a rimborso delle spese sostenute per la ripartenza delle attività coinvolte”.

Tra le spese ammissibili: l’acquisto e la riparazione di macchinari, attrezzature e impianti produttivi; opere edili necessarie al ripristino delle attività; l’acquisto di beni usati, se corredati da perizia asseverata e dichiarazione del venditore; le spese documentate e tracciabili, intestate all’impresa richiedente. L’agevolazione è cumulabile con eventuali rimborsi della Protezione Civile e con indennizzi assicurativi in forma integrativa.

Le domande saranno presentabili su Filse, accedendo al sistema “Bandi On Line”, dal 10 al 27 febbraio. La procedura sarà consultabile in modalità offline dal 3 febbraio.

