  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Disagi

Malore su un treno a Sampierdarena, mattinata di ritardi tra Genova e il Ponente

Una 25enne aveva perso conoscenza su un regionale Ventimiglia-Brignole, è stata portata al Villa Scassi in codice giallo

Generico gennaio 2026

Genova. Mattinata di ritardi e disagi per i treni tra Genova e il Ponente ligure. All’origine stavolta nessun guasto sulla linea, ma un malore a bordo di un regionale Ventimiglia-Brignole.

L’intervento dei sanitari è scattato nella stazione di Sampierdarena per una 25enne che aveva perso conoscenza. In stazione sono arrivati i militi della Croce Oro di Sampierdarena che hanno accompagnato la ragazza al vicino ospedale di Villa Scassi in codice giallo.

Il treno è ripartito con 35 minuti di ritardo, facendone accumulare diversi minuti anche ad altri convogli sulla stessa linea.

La situazione sta tornando gradualmente alla normalità.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.