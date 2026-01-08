Genova. Costruita negli anni 80, insieme alle nuove abitazioni collinari della zona, è stata arricchita dai disegni e dalle maioliche del maestro Emanuele Luzzati, che ancora oggi “illuminano” con la propria magnificenza i locali interni ed esterni rendendola di fatto un unico esempio di “scuola-museo”, vivo, vissuto e da tutelare. Stiamo parlando della Scuola Andersen di Sant’Eusebio, che quest’anno celebra i suoi primi 40 anni con un evento aperto a tutta la cittadinanza e che coinvolgerà l’intero plesso scolastico – scuola statale, infanzia e nido comunale – in un pomeriggio di musica, creatività e memoria collettiva.

La giornata si aprirà alle ore 14:00 con l’accoglienza degli ospiti e i saluti istituzionali del Dirigente scolastico Marco Casubolo e delle autorità del territorio. Saranno presenti, per il Comune di Genova, l’assessore alla Cultura Montanari e l’assessora all’Istruzione Bruzzone. A partire dalle 14:30 spazio alle esibizioni: gli alunni della scuola secondaria proporranno un brano musicale, quelli della primaria un canto corale, mentre il gruppo ARTE.Bi porterà sul palco un’esibizione di danza hip-hop.

Cuore simbolico dell’evento sarà, intorno alle 15:00, la visita alla mostra fotografica allestita per l’occasione e alle preziose opere originali di Emanuele Luzzati, realizzate su commissione per la scuola nei primi anni ’80. Il celebre artista genovese mise il proprio linguaggio fiabesco e poetico al servizio di un progetto educativo di quartiere, contribuendo a rendere la Scuola Andersen un luogo unico, in cui arte ed educazione convivono quotidianamente. E che oggi chiede di essere tutelato.

“Le opere di Luzzati non sono semplici elementi decorativi, ma parte di un patrimonio culturale vivo, che continua a parlare ai bambini e agli adulti della Val Bisagno. La Scuola Andersen è uno dei pochi luoghi pubblici della città in cui l’arte dialoga ogni giorno con l’educazione e con la comunità£, dichiara Marina Pastorino, Assessora alla Cultura del Municipio IV Media Valbisagno. «Questo anniversario è un’occasione importante per riconoscere e valorizzare i tesori artistici presenti sul nostro territorio”.

Il valore della scuola per il quartiere viene sottolineato in una dichiarazione congiunta da Roberto D’Avolio, assessore ai Servizi Educativi, e Lorenzo Passadore, Presidente del Municipio IV Media Valbisagno: “La Scuola Andersen, con i suoi quarant’anni di storia, rappresenta un punto saldo nella crescita del quartiere e della comunità. È un presidio educativo, sociale e culturale che ha accompagnato generazioni di bambini e famiglie, diventando un riferimento stabile per Sant’Eusebio e per l’intera Val Bisagno. In questi spazi la scuola è relazione, inclusione, identità e cura del territorio. Ringraziamo tutto il personale scolastico che ha voluto fortemente questo evento, rendendo possibile una giornata che restituisce il senso profondo del lavoro educativo e del legame tra scuola e comunità”.

Scuola Andersen, i disegni di Luzzati

Alle ore 16:30 l’evento proseguirà presso la Scuola dell’infanzia Mimosa con l’esibizione di un gruppo di genitori, a suggellare il ruolo attivo e partecipato della comunità educativa. La conclusione è prevista intorno alle ore 17:00. Una giornata di festa, memoria e partecipazione che unisce generazioni diverse nel nome dell’arte, della scuola e dell’identità di quartiere. Un’occasione per ricordare come la bellezza, quando è condivisa, possa diventare davvero patrimonio di tutti