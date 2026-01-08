  • News24
La “scuola-museo” Andersen apre alla città la sua collezione di opere di Luzzati fotogallery

In occasione dei 40 anni della scuola, per un pomeriggio il plesso sarà aperto alla cittadinanza per "condividere" lo spettacolo dei disegni del grande maestro genovese, compagni di tutti i giorni dei bambini e degli studenti del quartiere

Genova. Costruita negli anni 80, insieme alle nuove abitazioni collinari della zona, è stata arricchita dai disegni e dalle maioliche del maestro Emanuele Luzzati,  che ancora oggi “illuminano” con la propria magnificenza i locali interni ed esterni rendendola di fatto un unico esempio di “scuola-museo”, vivo, vissuto e da tutelare. Stiamo parlando della Scuola Andersen di Sant’Eusebio, che quest’anno celebra i suoi primi 40 anni con un evento aperto a tutta la cittadinanza e che coinvolgerà l’intero plesso scolastico – scuola statale, infanzia e nido comunale – in un pomeriggio di musica, creatività e memoria collettiva.

La giornata si aprirà alle ore 14:00 con l’accoglienza degli ospiti e i saluti istituzionali del Dirigente scolastico Marco Casubolo e delle autorità del territorio. Saranno presenti, per il Comune di Genova, l’assessore alla Cultura Montanari e l’assessora all’Istruzione Bruzzone. A partire dalle 14:30 spazio alle esibizioni: gli alunni della scuola secondaria proporranno un brano musicale, quelli della primaria un canto corale, mentre il gruppo ARTE.Bi porterà sul palco un’esibizione di danza hip-hop.

Cuore simbolico dell’evento sarà, intorno alle 15:00, la visita alla mostra fotografica allestita per l’occasione e alle preziose opere originali di Emanuele Luzzati, realizzate su commissione per la scuola nei primi anni ’80. Il celebre artista genovese mise il proprio linguaggio fiabesco e poetico al servizio di un progetto educativo di quartiere, contribuendo a rendere la Scuola Andersen un luogo unico, in cui arte ed educazione convivono quotidianamente. E che oggi chiede di essere tutelato.

“Le opere di Luzzati non sono semplici elementi decorativi, ma parte di un patrimonio culturale vivo, che continua a parlare ai bambini e agli adulti della Val Bisagno. La Scuola Andersen è uno dei pochi luoghi pubblici della città in cui l’arte dialoga ogni giorno con l’educazione e con la comunità£, dichiara Marina Pastorino, Assessora alla Cultura del Municipio IV Media Valbisagno. «Questo anniversario è un’occasione importante per riconoscere e valorizzare i tesori artistici presenti sul nostro territorio”.

Il valore della scuola per il quartiere viene sottolineato in una dichiarazione congiunta da Roberto D’Avolio, assessore ai Servizi Educativi, e Lorenzo Passadore, Presidente del Municipio IV Media Valbisagno: “La Scuola Andersen, con i suoi quarant’anni di storia, rappresenta un punto saldo nella crescita del quartiere e della comunità. È un presidio educativo, sociale e culturale che ha accompagnato generazioni di bambini e famiglie, diventando un riferimento stabile per Sant’Eusebio e per l’intera Val Bisagno. In questi spazi la scuola è relazione, inclusione, identità e cura del territorio. Ringraziamo tutto il personale scolastico che ha voluto fortemente questo evento, rendendo possibile una giornata che restituisce il senso profondo del lavoro educativo e del legame tra scuola e comunità”.

Alle ore 16:30 l’evento proseguirà presso la Scuola dell’infanzia Mimosa con l’esibizione di un gruppo di genitori, a suggellare il ruolo attivo e partecipato della comunità educativa. La conclusione è prevista intorno alle ore 17:00. Una giornata di festa, memoria e partecipazione che unisce generazioni diverse nel nome dell’arte, della scuola e dell’identità di quartiere. Un’occasione per ricordare come la bellezza, quando è condivisa, possa diventare davvero patrimonio di tutti

