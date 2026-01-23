Luoghi del cuore Fai, a palazzo Tursi presentati gli esiti del bando nazionale

Genova. Presentati, oggi a Palazzo Tursi, gli esiti del bando nazionale legato al XII Censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano con il sostegno di Intesa Sanpaolo, partner economico dell’iniziativa.

La 12esima edizione del censimento, che si è conclusa il 10 aprile 2025, ha raccolto complessivamente 2.316.984 voti da tutta Italia, confermando ancora una volta l’ampia partecipazione civica al progetto e il valore dell’iniziativa come strumento di coinvolgimento attivo per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale.

Risultati importanti per la Liguria, sia in termini di voti raccolti sia per la partecipazione diffusa delle comunità locali: in questa edizione ben 18 luoghi liguri hanno superato la soglia minima delle 2.500 firme necessarie per accedere al bando per la presentazione di progetti eleggibili al finanziamento, a testimonianza della vitalità e della mobilitazione dei territori attorno al proprio patrimonio.

Tra questi, tre luoghi liguri sono stati annunciati dal FAI come destinatari di un contributo economico, grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, attraverso due modalità distinte previste dal programma “I Luoghi del Cuore”.

Hanno superato la soglia delle 2.500 firme il Cimitero Monumentale di Staglieno – che con 8.117 voti ha ottenuto un contributo di 21mila euro per un progetto di valorizzazione e accessibilità – e il Santuario dell’Eremita di Mallare (SV), che con 2.637 voti ha ricevuto un contributo di 6mila euro, a sostegno di un intervento di manutenzione e recupero.

Mentre la Chiesa di San Giorgio di Tellaro (Lerici – SP), che ha raccolto 47.012 voti, si è classificata terza a livello nazionale nel censimento, accedendo di diritto a un contributo di 50mila euro destinato a un progetto di valorizzazione del complesso monumentale.

«Il risultato ottenuto dal Cimitero Monumentale di Staglieno – dichiara l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – dimostra quanto questo luogo straordinario sia riconosciuto non solo come spazio di memoria, ma come contenitore di opere artistiche di grande rilevanza. Il sostegno del FAI e di Intesa Sanpaolo rafforza un percorso di valorizzazione che il Comune porta avanti da anni, in dialogo con la cittadinanza e con le istituzioni culturali».

«La partecipazione al censimento – sottolinea l’assessore ai Servizi civici Emilio Robotti – rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva: migliaia di persone hanno scelto di esprimere il proprio legame con i luoghi, contribuendo in modo diretto alla loro tutela. Per l’amministrazione comunale si tratta di un segnale significativo, che conferma il valore delle politiche di prossimità e dell’ascolto delle comunità. Attraverso questa ampia adesione, la cittadinanza ha inoltre riconosciuto e rafforzato il percorso di valorizzazione culturale e artistica del cimitero di Staglieno, restituito alla città non solo come luogo di memoria, ma anche come museo a cielo aperto. Un passaggio fondamentale di un più ampio processo di arricchimento culturale, indispensabile per una città che voglia essere realmente inclusiva».

«Il successo dell’iniziativa – aggiunge l’assessora all’Informatica e alla Transizione Digitale Rita Bruzzone – evidenzia anche il ruolo fondamentale degli strumenti digitali nella partecipazione civica. Piattaforme accessibili e processi digitali inclusivi permettono a un numero sempre maggiore di cittadini di prendere parte a progetti di interesse collettivo, rafforzando il rapporto tra istituzioni, territorio e patrimonio culturale».

«Questa edizione del censimento – afferma Farida Simonetti, presidente regionale FAI Liguria – consegna alla nostra regione un quadro di partecipazione senza precedenti: ogni voto raccolto significa attenzione, consapevolezza e cura per ciò che consideriamo parte integrante della nostra identità culturale e paesaggistica. Il FAI, insieme alle comunità e amministrazioni locali, e a partner come Intesa Sanpaolo, continuerà nell’impegno a sostenere percorsi di tutela che nascono dal basso e guardano al futuro offrendo strumenti per la loro espressione».

«Accogliamo con grande soddisfazione la notizia dell’ottimo risultato conseguito dal Cimitero di Staglieno nell’ambito del bando Luoghi del cuore FAI 2025 – dice il soprintendente Vincenzo Tinè – Come di consueto il nostro ufficio, che da sempre affianca il Comune di Genova nell’attività di tutela e valorizzazione di questo straordinario cimitero, metterà a disposizione le proprie competenze per la realizzazione del progetto e la riuscita dell’iniziativa».

La XIII edizione del Censimento “I Luoghi del Cuore” prenderà il via nel prossimo mese di maggio, invitando cittadini, enti, associazioni e istituzioni a partecipare con rinnovata energia e passione alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale della Liguria e dell’intero Paese.