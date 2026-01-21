Luoghi del cuore Fai, il cimitero monumentale di Staglieno tra i vincitori del bando

Genova. Il Cimitero Monumentale di Staglieno è tra i vincitori del bando nazionale della XII edizione de “I Luoghi del Cuore”, il più importante programma del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Il progetto presentato dal Comune di Genova si è classificato ottavo a livello nazionale, risultando primo tra i candidati liguri, ottenendo un cofinanziamento di 21mila euro.

«Il riconoscimento ottenuto dal Cimitero Monumentale di Staglieno conferma il valore civico e identitario di un luogo che è parte fondamentale della storia della città – commenta l’assessore ai Servizi civici Emilio Robotti – Questo risultato premia il lavoro svolto dal Comune insieme alle associazioni e ai cittadini e ci consente di proseguire nel percorso di tutela e valorizzazione di un patrimonio che viene restituito alla città e ai visitatori non solo come luogo di memoria e raccoglimento, ma anche come museo a cielo aperto, capace di raccontare la straordinaria ricchezza artistica e culturale di Genova».

«Staglieno rappresenta un patrimonio artistico e antropologico di eccezionale profondità, un monumento di rilevanza internazionale, capace di raccontare la storia, l’arte e la società genovese dell’Otto e del Novecento. Il progetto finanziato dal FAI va nella direzione di una fruizione sempre più consapevole e inclusiva, rafforzando il ruolo culturale di Staglieno e inserendolo pienamente nei circuiti di valorizzazione del patrimonio artistico cittadino e nazionale, come già si è iniziato a fare con gli Staglieno days capaci di richiamare oltre 8mila visitatori dei quali un terzo sotto i 35 anni. Scordiamoci che l’arte e la cultura, anche così stratificata e complessa come può essere la veste di un cimitero monumentale non sia “roba per giovani”: il discrimine è la qualità delle iniziative e il coinvolgimento attivo» dichiara l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari.

«Il progetto “Museo Staglieno” dimostra come l’innovazione tecnologica possa essere uno strumento fondamentale per rendere il patrimonio culturale più accessibile e partecipato – dice l’assessora all’Informatica e alla Transizione Digitale Rita Bruzzone – L’utilizzo di soluzioni digitali permetterà di migliorare l’esperienza dei visitatori, ampliare le modalità di conoscenza e coinvolgere nuovi pubblici, coniugando memoria, cultura e transizione digitale in modo concreto e inclusivo».

«Il risultato ottenuto dal Cimitero Monumentale di Staglieno rappresenta un traguardo di grande valore per Genova e per tutta la Liguria. È il riconoscimento di un luogo straordinario, che unisce arte, memoria e identità, ma anche del lavoro corale svolto da istituzioni, associazioni e cittadini – sottolinea la presidente regionale FAI Liguria, Farida Simonetti – Il programma ‘I Luoghi del Cuore’ dimostra ancora una volta la sua forza: non solo un’opportunità di finanziamento, ma uno strumento capace di attivare le comunità e generare progetti di qualità. Il successo di Staglieno, primo cimitero in assoluto a essere finanziato dal bando, e del Santuario dell’Eremita di Mallare conferma la vitalità e la sensibilità del territorio ligure verso il proprio patrimonio culturale».

“I Luoghi del Cuore” è un’iniziativa biennale che coinvolge cittadini, comitati e istituzioni nella segnalazione e nella tutela dei luoghi più amati del Paese. Il programma si articola in due fasi: il censimento, durante il quale vengono raccolti i voti dei cittadini, e il successivo bando nazionale, che consente ai luoghi che hanno superato la soglia minima di 2.500 voti di presentare un progetto di valorizzazione per accedere ai contributi.

Nel corso del XII Censimento 2024–2025, che si è concluso il 10 aprile scorso, il Cimitero Monumentale di Staglieno ha raccolto 8.117 voti, un risultato inedito, frutto della collaborazione tra Comune, associazione GenovaFa, con la partecipazione di numerosi cittadini che hanno votato il Cimitero di Staglieno, che con un ampio distacco in classifica rispetto agli altri siti analoghi, è risultato primo tra oltre 160 cimiteri italiani candidati in questa edizione del Censimento e il primo cimitero in assoluto, dall’istituzione del bando, ad accedere a un finanziamento “Luoghi del Cuore FAI”.

Grazie a questo risultato, il Comune di Genova ha potuto partecipare al bando nazionale con il progetto “Museo Staglieno. L’adesione al bando era stata approvata, a settembre, dalla giunta comunale, su proposta degli assessori Robotti, Montanari e Bruzzone.

Un viaggio accessibile e partecipato tra arte e storia”, rientrato tra i 20 progetti vincitori. Il contributo di 21mila euro sarà destinato alla realizzazione di interventi di valorizzazione culturale, con particolare attenzione all’accessibilità, alla partecipazione e all’innovazione.

In Liguria, oltre a Staglieno, è stato finanziato anche il Santuario dell’Eremita di Mallare, completando il quadro dei vincitori regionali della XII edizione.

Questi risultati confermano come il vero valore del programma “I Luoghi del Cuore” non risieda esclusivamente nel finanziamento economico, ma soprattutto nella capacità di attivare comunità, costruire reti e sviluppare progetti concreti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

A maggio prenderà avvio la XIII edizione del Censimento, aprendo una nuova fase di candidature e raccolta firme e invitando nuovamente cittadini, comitati e istituzioni a partecipare attivamente per continuare a prendersi cura dei luoghi più significativi della Liguria e dell’Italia.