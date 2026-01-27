  • News24
Attenzione

Lungobisagno, ancora un incidente: scontro tra auto e moto, viabilità in tilt verso il centro

Ferito un uomo di 45, portato al pronto soccorso: code e congestionamenti in direzione mare

coda traffico valbisagno bisagno

Genova. Ancora un grave incidente questa mattina sul Lungobisagno Istria e Dalmazia, dove si sono scontrate all’altezza dei benzinai una auto e una moto. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, finito malamente a terra.

Immediato l’intervento dei medici del 118 e delle ambulanze, arrivati sul posto in codice rosso: il ferito, un uomo di 45 anni, è stato medicato sul posto per poi essere trasportato al pronto soccorso per fortuna in condizioni non gravi.

Nel frattempo gravi disagi per il traffico della vallata, con incolonnamenti in direzione del centro su entrambe le sponde del Bisagno. Pochi fa, lo scorso giovedì, sempre nello stesso punto, il grave incidente che ha visto la morte di ub uomo di 46 anniLuis Peter Borja Lopez, rimasto schiacciato sotto un camion dopo essere stato sbalzato dal suo mezzo a due ruote.

