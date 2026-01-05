Lunaria a Levante, alla scuola di Castelletto va in scena “Un brutto anatroccolo”

Genova. La programmazione di Lunaria a Levante riprende, dopo la pausa natalizia, con Un brutto anatroccolo spettacolo dedicato ai più piccoli, in scena sabato 10 gennaio alle 15 al teatro Iqbal presso la scuola Maria Mazzini dell’Istituto comprensivo Castelletto, in corso Firenze. Prodotto dalla Compagnia Cattivi Maestri, lo spettacolo è diretto da Antonio Tancredi, che ne è anche interprete insieme a Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta.

“Il nostro brutto anatroccolo – spiegano gli interpreti – non si discosta dal racconto di Andersen. Le vicende che riportiamo sulla scena corrispondono in gran parte a quelle del racconto. Ma come sempre la scena offre la possibilità di farle rivivere in maniera diversa. Il punto di vista scelto per raccontarla è quello di chi l’ha incontrato. C’è chi ne conserva un bel ricordo, chi è contento che sia andato via, chi ne sente la mancanza, chi avrebbe voluto giocarci di più, chi invece lo riteneva inutile perché non sapeva fare le fusa o un uovo”.

Ogni racconto-intervista offre la possibilità di conoscere qualcosa di più dell’anatroccolo, di comprenderne le paure, la rabbia, la tristezza e di condividerne la gioia finale. Le sue parole sono lasciate a brevi frasi dette tra un racconto e l’altro. Solo in questi intermezzi, che coincidono con le fughe da un posto ad un altro, lo si sente e si vede agire, comparire e riaffiorare. In questi passaggi, che corrispondono anche ai cambi di stagione, assisteremo alla trasformazione dell’anatroccolo, che non è altro che la somma di tutto quello che gli è successo, di chi ha incontrato e delle emozioni che ha vissuto.

Lo spettacolo, adatto a bambini dai 4 anni di età, è realizzato nell’ambito del progetto P.I.P.P.I. 9 a cura del Distretto 7, Comune di Savona. Biglietto unico 7 euro, info e prenotazioni tel. 010 2477045, www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it

Di seguito il riepilogo dei prossimi spettacoli per bambini:

Teatrino Iqbal Scuola Maria Mazzini, Istituto Comprensivo Castelletto

Sabato 10 gennaio ore 15

PER BAMBINI DAI 4 ANNI

UN BRUTTO ANATROCCOLO

dalla fiaba di Hans Christian Andersen

con Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta

scene e costumi Valentina Albino

regia Antonio Tancredi

produzione Compagnia Cattivi Maestri

Chi è quell’anatroccolo che scappa dalla sua fattoria, che corre, inciampa, si nasconde? Perché scappa? Il mondo fuori è così grande, forse troppo grande per lui. Ce la farà?

Teatrino Iqbal Scuola Maria Mazzini, Istituto Comprensivo Castelletto

Sabato 28 febbraio ore 15

PER BAMBINI DAI 3 ANNI

IL GATTO DAGLI STIVALI

con Daniele De Bernardi

produzione Teatrino dell’Erba Matta, Associazione Trombe e Tamburi

Piccole figure in terracotta che, nelle coloratissime strutture in legno, si muovono azionate da fili che danno spazio e vita alla favola.

MARCO GAVIGLIO, cel. 3491793476

Ufficio Stampa Lunaria Teatro