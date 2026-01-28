Genova. Era stato un lumino votivo, acceso in occasione della ricorrenza dei defunti a innescare il maxi incendio che aveva coinvolto una palazzina in via San Giovanni D’Acri a Cornigliano. Era la notte del 2 novembre 2024.

I vigili del fuoco avevano lavorato fino all’alba prima per spegnere il rogo e poi per la bonifica: 20 uomini e 8 mezzi impiegati e 50 persone (trenta famiglie) erano state sgomberate nella notte.

I responsabili del rogo, assistiti dall’avvocato Carlo Contu, sono finiti indagati per incendio colposo e hanno patteggiato nei giorni scorsi davanti al giudice Giorgio Morando una pena a 5 mesi di reclusione con la condizionale.

La coppia (entrambi 70enni, incensurati) aveva ammesso di aver dimenticato, la sera del 2 novembre, di spegnere il cero che aveva incendiato una cesta di panni che si trovava lì accanto, nella camera da letto.

Quando si erano accorti del rogo avevano provato a spegnerlo con dell’acqua, ma la situazione era peggiorata. L’incendio aveva danneggiato quasi completamente la loro abitazione.