  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La sentenza

Maxi incendio in un palazzo scatenato da un cero votivo: coppia 70enne patteggia 5 mesi fotogallery

L'incendio la notte tra il 2 e il 3 novembre 2024 a Cornigliano. Cinquanta persone erano state sgomberate nel bel mezzo della notte. L'abitazione della coppia era andata quasi completamente distrutta

Incendio via san giovanni d'acri

Genova. Era stato un lumino votivo, acceso in occasione della ricorrenza dei defunti a innescare il maxi incendio che aveva coinvolto una palazzina in via San Giovanni D’Acri a Cornigliano. Era la notte del 2 novembre 2024.

I vigili del fuoco avevano lavorato fino all’alba prima per spegnere il rogo e poi per la bonifica: 20 uomini e 8 mezzi impiegati e 50 persone (trenta famiglie) erano state sgomberate nella notte.

I responsabili del rogo, assistiti dall’avvocato Carlo Contu, sono finiti indagati per incendio colposo e hanno patteggiato nei giorni scorsi davanti al giudice Giorgio Morando una pena a 5 mesi di reclusione con la condizionale.

La coppia (entrambi 70enni, incensurati) aveva ammesso di aver dimenticato, la sera del 2 novembre, di spegnere il cero che aveva incendiato una cesta di panni che si trovava lì accanto, nella camera da letto.

Quando si erano accorti del rogo avevano provato a spegnerlo con dell’acqua, ma la situazione era peggiorata. L’incendio aveva danneggiato quasi completamente la loro abitazione.

Incendio via san giovanni d'acri
guarda tutte le foto
6
  • Incendio via san giovanni d'acri
  • Incendio via san giovanni d'acri
  • Incendio via san giovanni d'acri
Incendio casa via San Giovanni d’Acri

 

 

 

 

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.