I figli, la corsa, la musica: chi era Luis Peter Borja Lopez, morto nell’incidente in Val Bisagno

Genova. Si chiamava Luis Peter Borja Lopez ed era nato 46 anni fa a Guayaquil, in Ecuador, l’uomo morto nell’incidente avvenuto oggi, venerdì 21 gennaio, in lungobisagno Istria, in Val Bisagno.

Luis Peter Borja Lopez, che da moltissimi anni era residente a Genova, era in sella al suo scooter quando, forse per evitare un’auto sbucata all’improvviso, ha frenato, è caduto a terra ed è stato fatalmente investito da un camion. È morto sul colpo.

Luis Peter Borja Lopez era padre di due bambini piccoli. Lavorava come manovale, traslocatore e artigiano. Era un grande tifoso dell’Inter, squadra che – quando poteva – andava a seguire nelle partite in casa, a San Siro, spesso in compagnia del figlioletto più grande.

L’uomo aveva anche una grande passione per la musica rock e metal. Sui social postava continuamente concerti e canzoni delle sue band preferite.

Un’altra grande passione, da qualche anno, era quella per la corsa. Aveva partecipato a diverse edizioni della gara amatoriale Deejay Ten, un evento organizzato dalla radio, di cui era parimenti grande fan.

L’incidente mortale in lungobisagno Istria

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 all’altezza di Arcaplanet. Sul posto l’automedica del 118 e la pubblica assistenza NV San Fruttuoso. Luis Peter Borja Lopez, che viaggiava guidando uno scooter sulla carreggiata in direzione mare, è rimasto schiacciato sotto un camion dopo essere stato sbalzato dal suo mezzo a due ruote.

Lo scooterista, secondo alcune prime testimonianze, avrebbe frenato bruscamente per non impattare contro un’auto. Nella manovra improvvisa è caduto a terra, sulla destra della carreggiata, ed è stato travolto dall’autocarro. Sempre secondo alcuni testimoni il conducente del camion non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’investimento. Non è chiaro se l’auto e lo scooter si siano tamponati.

I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per regolare la viabilità, bloccata per diverse ore con deviazioni in entrambe le direzioni.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto sulle strade del Comune di Genova nel 2026: il 9 gennaio un uomo di 54 anni, Maurizio Perrone, era stato investito sulle strisce pedonali a Pontedecimo.