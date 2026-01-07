Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti in Liguria: a Carcare 100 mila euro

Liguria. La fortuna ha baciato la Liguria dieci volte in occasione dell’estrazione del 6 gennaio 2026 della Lotteria Italia. Un o una fortunata ha vinto 100mila euro comprando un biglietto a Carcare (serie F 495065) in val Bormida.

Sono due a festeggiare a Rapallo: 50mila euro vinti dal biglietto F 339474, 20mila vinti dal biglietto V 206182.

A Genova altri due premi di quarta categoria da 20mila euro: al biglietto B 417083 e al biglietto C 312266. Altri tre biglietti vincenti da 20mila euro nel savonese: a Ceriale (D 284337) e a Savona (A 484127 e F 047063). Nello spezzino un altro biglietto da 20mila euro è stato venduto a Brugnato (O 347724). Anche l’imperiese si consola con 20mila euro: biglietto R 362954 venduto a Vallecrosia.

Lotteria Italia – il premio da 5 milioni a Roma

Il biglietto che vince 5 milioni è il tagliando T 270462 venduto a Roma; il secondo premio, da 2,5 milioni: biglietto E 334755 venduto a Ciampino (Roma); il terzo premio, da 2 milioni: biglietto L 430243 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia); il quarto premio, da 1,5 milioni: biglietto D 019458 venduto a Ierzu (Nuoro); il quinto premio, da 1 milione: biglietto Q 331024 venduto ad Albano Laziale.

Poco prima delle 21 era stato estratto il premio speciale della Lotteria Italia 2026, dal valore di 300 mila euro: si tratta del biglietto M 291089 venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno).

L’elenco completo dei premi è disponibile sul sito della Lotteria Italia.