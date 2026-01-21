Lotta Comunista: il giornale dei circoli operai compie 60 anni

Genova. I circoli operai di Lotta Comunista organizzano una conferenza pubblica per celebrare i 60 anni dall’uscita del primo numero del giornale leninista, pubblicato nel dicembre del 1965 e da allora diffuso con continuità nelle fabbriche, nei quartieri e negli ambienti studenteschi.

L’iniziativa, dal titolo “1965-2025: 60 anni del giornale leninista”, si terrà sabato 24 gennaio alle 16 presso il Palateknoship (Palazzetto della Fiumara) e rappresenta un appuntamento particolarmente significativo per i Circoli Operai di Genova.

“Proprio la diffusione metodica e capillare del giornale ha contribuito negli anni a rafforzare e ampliare l’attività del partito leninista – dicono i circoli operai in una nota – oggi presente non solo nelle principali realtà industriali italiane, ma anche attivo su un piano internazionalista europeo. Un impegno che, spiegano, “si rivolge anche ai lavoratori immigrati, coinvolti in larga parte nelle attività di volontariato solidale promosse dai circoli operai”.

L’anniversario cade in un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni geopolitiche crescenti. In questo quadro, i promotori sottolineano come i 60 anni di Lotta Comunista e le cinque generazioni di militanti che animano l’attività dei Circoli Operai dimostrino “la possibilità di radicare un partito rivoluzionario di ispirazione leninista nelle principali concentrazioni operaie e studentesche d’Europa”.

Durante la conferenza si discuterà anche del ruolo della classe operaia nella società contemporanea. Una classe che, secondo l’analisi proposta dagli organizzatori, è tutt’altro che in declino e che oggi conta oltre due miliardi di lavoratori salariati a livello globale. Unità e internazionalismo vengono indicati come strumenti fondamentali per contrastare divisioni e discriminazioni alimentate da nazionalismi e razzismi.

All’incontro interverranno, tra gli altri, Antonio Benvenuti, Console della Culmv, Stefano Bonazzi, segretario generale della Fiom genovese e Armando Palombo, coordinatore della rsu dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Poggi, direttore responsabile di Lotta Comunista.

Una delle storiche copertine del giornale

In occasione dell’evento, i Circoli Operai di Genova hanno inoltre pubblicato l’opuscolo “Le battaglie del giornale scientifico”, di cui verranno presentate la copertina e la prefazione.