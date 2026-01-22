  • News24
C’è una data per il Liguria Pride 2026, il coordinamento: “Diamo inizio alla stagione dei diritti”

La parata arcobaleno sfilerà per le strade di Genova sabato 13 giugno, preceduta dal Liguria Pride Village ai Luzzati

Il Liguria Pride invade la città, in migliaia per l'onda arcobaleno

Genova. C’è una data per il Liguria Pride 2026. La parata arcobaleno sfilerà per le strade di Genova sabato 13 giugno, preceduta dal Liguria Pride Village ai Luzzati, che verrà inaugurato sabato 6 giugno.

Sono tempi cupi, non c’è che dire. Com’è risaputo noi vogliamo tutto, ma adesso c’è chi vuole pure la Groenlandia oltre che la cancellazione dei diritti – spiega il Coordinamento Liguria Rainbow – Ma al buio siamo abituati e, anche se può farci paura, non può certo fermarci. Nelle sue crepe l’euforia dei corpi e la furia della lotta riescono sempre a trovare la strada per tornare a divampare”.

L’appuntamento del comitato è dunque ai Luzzati “per la settimana più queer di tutte, quella in cui facciamo piccoli esperimenti di decostruzione e costruzione per il mondo che vorremmo”.

“Con questo annuncio, come da tradizione – conclude il coordinamento – diamo inizio alla grande stagione dei diritti, l’insieme di appuntamenti che da adesso a giugno ci condurranno al Pride”.

