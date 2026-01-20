Liguria 2025 – Regione europea dello sport, la giunta presenta i numeri: 110 milioni di indotto e 550mila presenze

Genova. Un impatto economico che supera i 110 milioni di euro tra indotto diretto e potenziale, oltre 550.000 presenze complessive sul territorio regionale e circa 300.000 pernottamenti, 382 eventi sportivi realizzati – di cui 57 di livello internazionale – per un totale di oltre 1.000 giornate di sport. Sono questi i principali dati che emergono dal report di analisi dell’impatto economico, turistico e sociale di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, presentato questa mattina nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria. Lo studio, commissionato a SG Plus, restituisce un quadro strutturato e misurabile delle ricadute generate dall’iniziativa, evidenziando non solo gli effetti immediati ma anche la legacy prodotta sul territorio.

“I numeri di Liguria 2025 -regione europea sono senza dubbio molto significativi – afferma il presidente di Regione Liguria Marco Bucci – e certificano come questa sfida sia stata colta e vinta dalla nostra regione. La Liguria è stata capace di mettere in campo risorse, investimenti ed eventi di richiamo internazionale, facendo sì che gli occhi del mondo sportivo fossero concentrati su di noi. Il 2025 è stato un anno memorabile per il movimento ligure, che ha posto le basi per un futuro sempre più solido per il settore: siamo convinti che ogni euro utilizzato in questi 12 mesi sia un investimento per il futuro, per la nostra terra e i nostri giovani che nello sport hanno una scuola di vita e uno strumento unico di benessere e salute. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e si sono impegnati nella realizzazione di Liguria 2025: la nostra regione vi è riconoscente”.

“Si tratta di numeri eccezionali – commenta il vicepresidente con delega allo Sport Simona Ferro – che dimostrano come il riconoscimento conferito alla Liguria da ACES non sia stato soltanto simbolico, ma abbia generato un movimento reale di persone, eventi e investimenti, con ricadute significative sull’intero territorio regionale e un ritorno concreto sugli investimenti pubblici destinato a produrre effetti duraturi nel tempo. ‘Liguria 2025’ ha generato un impatto concreto sul territorio stimabile in quasi 50 milioni di euro, considerando unicamente le spese effettivamente sostenute sul territorio ligure, a cui si aggiunge un potenziale ritorno turistico significativo pari a circa 65 milioni entro i prossimi 18 mesi. Questi risultati sono il frutto della straordinaria vitalità del tessuto sportivo ligure e dell’impegno dell’amministrazione regionale, che nel 2025 ha investito quasi 20 milioni di euro nello sport, con 11 milioni destinati all’impiantistica sportiva e oltre 5 milioni di euro ai bandi a sostegno delle famiglie e dei ragazzi”.

Nel dettaglio, il report evidenzia come l’edizione 2025 di “Liguria Regione Europea dello Sport” sia stata accompagnata da un importante programma di investimenti infrastrutturali, orientato alla riqualificazione e all’accessibilità degli impianti. Attraverso il Fondo Strategico Regionale sono stati attivati oltre 8 milioni di euro per interventi su 10 strutture sportive, con investimenti di particolare rilievo per la piscina di Punta Sant’Anna a Recco e il Palazzetto dello Sport di Chiavari. A questi si aggiungono 2 milioni di euro destinati alle ASD e SSD per interventi di manutenzione e oltre mezzo milione di euro per la realizzazione di 23 aree sportive pubbliche attrezzate in 21 Comuni, confermando una strategia improntata alla capillarità e alla diffusione dello sport.

Dal punto di vista del palinsesto, oltre la metà degli eventi ha avuto carattere regionale, mentre più del 30% ha riguardato manifestazioni nazionali e internazionali. Quasi la metà degli eventi è stata ospitata in spazi pubblici urbani e naturali – piazze, quartieri, porti e spiagge – a testimonianza di una scelta di apertura dello sport alle città e al territorio. La durata complessiva delle manifestazioni ha superato le 1.000 giornate di evento, con una prevalenza di discipline olimpiche, in particolare sport acquatici, ciclismo, atletica leggera e running.

Il report sottolinea inoltre l’ampio coinvolgimento del sistema sportivo e istituzionale: circa due terzi degli eventi sono stati organizzati da società sportive, in collaborazione con amministrazioni pubbliche, federazioni, enti di promozione sportiva e soggetti privati. Complessivamente, le iniziative hanno coinvolto circa 370.000 persone tra atleti, spettatori, staff e volontari, generando oltre 520.000 presenze complessive, con un significativo impatto turistico: circa 75.000 visitatori non residenti e quasi 200.000 presenze alberghiere.

Sul piano economico, oltre alla spesa diretta generata da atleti, delegazioni, spettatori e accompagnatori, il progetto ha attivato investimenti verso fornitori locali e prodotto entrate fiscali dirette stimate in oltre 6 milioni di euro. Rilevanti anche i risultati in termini di comunicazione e visibilità, con milioni di visualizzazioni sui canali digitali, oltre 5.000 uscite media complessive e una significativa copertura televisiva nazionale e internazionale per gli eventi di maggiore richiamo (record per gli Europei di Scherma, con quasi 3 milioni di telespettatori).

Il report evidenzia infine le ricadute sociali dell’iniziativa, con un forte coinvolgimento di giovani, famiglie, persone con disabilità e anziani, e la partecipazione attiva di oltre due terzi dei Comuni liguri. Il report completo sarà caricato sul sito di Regione Liguria.