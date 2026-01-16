L’Entella pareggia contro la Samp, Chiappella: “Prova di personalità, pareggio giusto”

Quattro punti in due partite per la Virtus Entella contro la Sampdoria. Come Debenedetti nel 3-1 dell’andata, anche oggi un giocatore ligure ha fatto male ai blucerchiati. Il savonese Parodi, capitano dei chiavaresi, ha staccato di testa anticipando Depaoli e trovato il goal del pareggio 1 a 1 rispondendo alla rete del vantaggio di Cherubini nel primo tempo.

Così mister Andrea Chiappella a fine partita: “Un pareggio giusto per quanto visto. Ci teniamo stretti questa prova di personalità. Non era facile. Siamo stati bravi a restare in partita e a non perdere gli equilibri quando la Sampdoria è andata in vantaggio alla prima transizione offensiva”.

L’allenatore auspica maggiore pragmatismo perché nell’andata non sempre la squadra ha raccolto quanto prodotto: “Andiamo alla ricerca della concretezza. Sanno che ogni partita è fondamentale nel nostro percorso. Abbiamo dato continuità alla vittoria di Monza. Siamo contenti di aver fatto contenti i tifosi in quella che è una partita storica”.

“Mi è piaciuta la volontà di ricercare vittorie contro Monza e Sampdoria. Ma in Serie B sono tutte partite complicate. La nostra qualità deve essere quella di affrontare tutte con umiltà: conoscere le caratteristiche dell’avversario e affrontarlo. Sul goal subito, abbiamo fatto un errore tecnico in un momento in cui stavamo controllando il gioco anche se mancava la finalizzazione. Certo, si poteva spendere un fallo tattico con un po’ più di malizia”.

Sui liguri in campo: “Parodi sta facendo una stagione ottima ed esaltante sotto tutti i punti di vista. Incarna il nostro punto di vista e non è casuale che si sia trovato in area. Se lo merita per quello che fa per questa società. Debenedetti sta trovando la sua prima stagione con una certa continuità. Oggi ha fatto una partita sporca e di duello. L’abbiamo lasciato troppo solo. Dobbiamo migliorare per metterlo nelle migliore condizioni. Ma non fa mai mancare il suo apporto”.

“Differenze tra la Samp dell’andata e quella del ritorno? – conclude –La Samp ha tantissime risorse e qualità nei singoli e nel collettivo. Il modo in cui vengono schierati determina il loro modo di giocare. Oggi giocavano con due punte vicine. Queste grandi squadre vanno affrontate con grandissima umiltà. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per limitarli”.