Le iniziative speciali all’Acquario di Genova e a La Città dei Bambini e dei Ragazzi proseguono fino al 6 gennaio

Genova. L’Acquario di Genova presenta una nuova vasca espositiva dedicata al Mediterraneo profondo grazie alla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche nell’ambito del progetto REDRESS, visibile tutti i giorni nella sala delle Aree Marine Protette; propone il percorso guidato Dietro le quinte con diverse partenze tutti i giorni fino al 6 gennaio e, sabato 3 gennaio un’avventurosa Notti con gli squali.

Alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, gli speciali science snack che consentono di mettere alla prova, attraverso quiz e giochi, le abilità ed i cinque sensi di bambini e ragazzi in visita, sono in programma tutti i giorni fino 6 gennaio.

Per chi fosse alla ricerca di una strenna in stile edutainment, Costa Edutainment propone la formula regalo dei biglietti per la visita alle strutture, singole o nei percorsi abbinati, dell’abbonamento annuale all’Acquario di Genova e della tessera TEN per La Città dei Bambini e dei Ragazzi. Tutti i biglietti regalo sono acquistabili su https://ticket.acquariodigenova.it/gift.

Nel periodo delle feste, l’Acquario di Genova è aperto con i seguenti orari: fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 09:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 18:00).

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta fino al 6 gennaio dalle 9:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16:00.

LA CITTÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, giunta al suo terzo anno di apertura, si può giocare con i due nuovi exhibit inaugurati in autunno: la postazione interattiva “Le energie del futuro” che introduce alle energie rinnovabili e al loro ruolo essenziale nelle città intelligenti e, nell’area “Splash!”, un accattivante videofondale marino che trasforma in “personaggi animati” i disegni realizzati dai giovanissimi con carta e pennarelli.

Science snack

Ad arricchire la visita della Città dei Bambini nel corso delle feste sono disponibili gli speciali Science Snack. Queste animazioni, guidate dallo staff, permettono di approfondire di volta in volta temi diversi in modo divertente. Compresi nel biglietto d’ingresso, sono proposti tutti i giorni fino al 6 gennaio (tranne il 1° gennaio), nelle fasce orarie dalle 10.30 alle 12.20 e dalle 15.00 alle 17.00 (durata di 20 minuti).

ACQUARIO DI GENOVA

Nelle festività – fino al 6/1 – è disponibile tutti i giorni il tour Dietro le quinte che consente di scoprire i segreti della struttura con un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario. Il tour con partenze alle ore 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30 ha una durata di 50 minuti e permette di conoscere le attività necessarie al corretto funzionamento delle vasche, alla cura e allevamento degli animali, ai progetti di ricerca e conservazione insieme a tante curiosità.

È acquistabile sul sito www.acquariodigenova.it al prezzo di 8 euro in aggiunta al biglietto di ingresso.

Notte con gli squali

Sabato 3/1 appuntamento con la Notte con gli Squali, l’iniziativa dedicata ai ragazzi e alle ragazze dai 7 agli 11 anni per far conoscere l’affascinante mondo marino genovese nel contesto insolito e suggestivo della notte.

L’avventura inizia alle ore 21. Dotati di sacco a pelo, pigiama, spazzolino e quant’altro possa essere utile per trascorrere la notte fuori casa, i ragazzi vengono accolti dal personale dell’Acquario.

Dopo un primo momento di conoscenza, inizia uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta degli animali che popolano la struttura e dei comportamenti poco conosciuti e singolari dell’ambiente marino notturno.

La serata si conclude davanti alla vasca degli squali dove i ragazzi vivono l’emozione memorabile di addormentarsi ammirando questi affascinanti predatori.

La mattina successiva, si prosegue con un’ulteriore visita alle vasche per osservare il “risveglio” degli animali e il riavvio della vita dell’Acquario in generale. Dopo la colazione, alle ore 9, l’esperienza si conclude. https://www.acquariodigenova.it/notte-con-gli-squali

Per partecipare è indispensabile la prenotazione presso C-WAY al tel. 0102345666. La Notte con gli squali è acquistabile anche on line su www.c-way.it.

Il prezzo è di 95 euro per ragazzo. La partecipazione è riservata a un massimo di 30 ragazzi a Notte.

Fino al 31 gennaio 2026, l’Acquario di Genova propone lo speciale concorso a premi “Scogliere coralline, tesori sommersi” che consente ogni giorno di vincere fantastici premi e partecipare all’estrazione del premio finale: 1 settimana All Inclusive per 4 persone al Domina Coral Bay Resort, Diving, Spa & Casino di Sharm El Sheikh. Per partecipare, è necessario aver acquistato un biglietto per la visita all’Acquario di Genova, registrarsi al concorso sul sito https://concorso-scogliere-coralline.acquariodigenova.it/ e giocare con i quiz alla scoperta delle scogliere coralline. Ogni giorno, grazie al sistema instant win, i fortunati visitatori potranno aggiudicarsi un’avventura da sogno presso le attrazioni del gruppo Costa Edutainment e partecipare all’estrazione finale.