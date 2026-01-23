Le domeniche pedonali sbarcano in Valpolcevera: il 25 gennaio tocca a Certosa

Genova. Domenica 25 gennaio in via Dandolo, a Certosa, nel tratto compreso tra via Jori e via Canepari, si svolgerà in Valpolcevera la prima “Domenica pedonale”, l’iniziativa, promossa dal Comune di Genova in collaborazione con i Municipi, di pedonalizzazione, in via sperimentale e temporanea, di spazi pubblici urbani.

Dalle 14.00 alle 18.00 il “palcoscenico” di via Dandolo ospiterà un ricco programma di iniziative, coordinate dal Municipio V Val Polcevera e offerte da alcune realtà associative locali, per creare occasioni di socialità e intrattenimento rivolte a tutta la cittadinanza.

Sarà possibile assistere alle esibizioni di artisti di strada e di piccoli atleti ed atlete della ASD Dinamic Gym; visitare una mostra fotografica sulla storia della Valpolcevera allestita dalla APS Amici di Villa Pallavicini con la presenza di figuranti in costume; partecipare alle dimostrazioni di primo soccorso tenute dalla Pubblica Assistenza Croce Rosa Rivarolese e, per i più piccoli, provare l’emozione di salire a bordo delle moto e delle auto utilizzate dall’Arma dei Carabinieri.

“Dopo il grande successo di due settimane fa in via Pendola, a San Fruttuoso, con la partecipazione di centinaia tra cittadine e cittadini, il nostro augurio – dichiarano l’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti e l’assessora all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti Francesca Coppola – è che anche la “Domenica pedonale” in programma a Certosa, organizzata dal Municipio insieme ad alcune associazioni del territorio, possa essere vissuta dalla comunità locale come un’opportunità di vivere in maniera diversa lo spazio pubblico, chiudendolo temporaneamente al traffico privato per sfruttarne il potenziale inespresso in termini di aggregazione e relazioni sociali”.

“Le “Domeniche pedonali” – continuano Robotti e Coppola – sono un’opportunità per cambiare volto e modalità di fruizione delle aree urbane per migliorare in modo sensibile la qualità di vita delle persone, con benefici importantissimi per l’ambiente e per l’economia. Difatti le pedonalizzazioni, oltre a promuovere stili di vita più salutari grazie alla creazione di spazi più sicuri, accessibili e piacevoli per camminare, stimolano anche il commercio locale, trasformando i quartieri in luoghi più vivaci, vivibili e accoglienti».

«Abbiamo aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa, facendo squadra con tante associazioni del nostro territorio per offrire ai nostri concittadini, specie i più piccoli, l’occasione di trascorrere qualche ora in compagnia in un luogo che abitualmente non si presta alla socialità – aggiunge il presidente del Municipio V Val Polcevera Michele Versace – Invitiamo le famiglie della zona ad accorrere numerose in via Dandolo per non lasciarsi scappare le tante iniziative messe in campo per far divertire grandi e piccini”.

COME CAMBIA LA VIABILITÀ