Post partita

Genoa sconfitto dalla Lazio, Vasquez: “Mix di orgoglio e dispiacere, perso a testa alta”

Il difensore rossoblù: "Cosa ho detto all'arbitro dopo il primo rigore? Ho solo chiesto spiegazioni, dobbiamo riguardare meglio l'episodio"

Genoa Vs Bologna

Il Genoa rimonta da 0-2 a 2-2, e sembrava un film già visto. Poi la beffa atroce nel finale con il 3-2 della Lazio su rigore al 100esimo minuto. Una sconfitta che fa male per come è arrivata, ma senza dubbio ai giocatori rossoblù rimane anche la consapevolezza di aver collezionato un’altra prestazione di livello. Un insieme di soddisfazione e rammarico come commenta Johan Vasquez nel post partita, intervistato ai microfoni di DAZN.

Commenta Vasquez: “È un mix di orgoglio e dispiacere. L’episodio finale fa male a tutti ma la reazione dopo lo svantaggio è stato ottimo. Usciamo con la testa alta e dobbiamo continuare così“.

Un mini battibecco con l’arbitro Zufferli dopo l’assegnazione del primo rigore, ma tutto è stato risolto pacificamente. Afferma infatti Vasquez: “Sul primo episodio ho provato ad aiutare la squadra chiedendo spiegazioni all’arbitro. Ora dobbiamo guardare ancora meglio l’episodio“.

Chiude il difensore, parlando dell’atteggiamento trasferito da De Rossi alla squadra: “Credo che con questo attaccamento alla maglia e lottando fino alla fine stiamo dimostrando l’atteggiamento che ci sta dando il mister. Noi siamo un gruppo umile e stiamo rispondendo bene alle indicazioni di De Rossi”.

