Genoa beffato all’ultimo dalla Lazio, De Rossi: “Con questo regolamento è diventato difficile difendere”

Nel suo stadio, Daniele De Rossi subisce un’altra sconfitta. Dopo il 3-0 di fine 2025 contro la Roma, stasera la Lazio vince 3-2. Due risultati estremamente diversi perché se contro i giallorossi non c’era stata partita, contro i biancocelesti il Genoa ha fatto una buona gara. Un match anche viziato dagli episodi con ben tre calci di rigore assegnati, due per la Lazio e uno per i rossoblù. Proprio il tecnico è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita.

De Rossi commenta: “La sconfitta si accetta, fa parte del calcio. Il rammarico c’è ma le partite vanno analizzate con freddezza. Oggi abbiamo giocato alla pari se non meglio della Lazio. Sono contento della prestazione dei ragazzi. Perdiamo ancora una volta dei punti in pieno recupero dopo le partite con Atalanta e Mila, ma è anche vero che abbiamo vinto alla fine contro il Bologna”. Sugli episodi arbitrali invece afferma: “Purtroppo con questo regolamento è diventato difficile difendere. Questi sono episodi del calcio di oggi ma bisogna accettarli“.

Ancora una volta è stato lodevole l’atteggiamento, sempre positivo della squadra. Dichiara De Rossi: “Io mi fido dei ragazzi, vado anche dietro a quello che fanno loro. Anche oggi i ragazzi dopo il 2-2 avevano voglia di vincerla. A parte l’ultimo episodio è una partita che avremmo potuto portare a casa meritatamente. Oggi sono più soddisfatto rispetto a domenica scorsa“.

Il fatto di aver perso contro la Lazio non aggiunge delusione al tecnico, come dichiara lui stesso nel post partita: “Mi dà fastidio perdere al 100esimo contro chiunque perché noi dobbiamo fare punti. Io ora difendo i colori del Genoa e penso a questo, ciò che ho vissuto in passato nella mia carriera lo sento pochissimo. Mi dispiace per i ragazzi perché non meritavano questo epilogo“.