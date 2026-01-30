LAZIO 0-0 GENOA

25′ Attacca il Genoa da destra, cercato il traversone verso Vitinha. Pallone non semplice da controllare ma il portoghese ci arriva comunque e prova a calciare. Deviazione e calcio d’angolo. Sul piazzato colpo di testa di Vasquez che finisce abbondantemente fuori.

21′ In realtà è più un 4-4-1-1 quello del Genoa. Marcandalli, Ostigard, Vasquez e Martin in difesa; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup e Ellertsson a centrocampo; Vitinha alle spalle di Colombo.

19′ Ripartenza del Genoa con Vitinha che avanza centralmente e trova il corridoio per Colombo. L’attaccante prova a calciare, chiude Provstgaard che concede il corner.

17′ Stavolta è Pedro ad accelerare lateralmente, dopo un passaggio ricevuto da Taylor. Prima Malinovskyi e poi Marcandalli ad accorciare sullo spagnolo, mentre Norton-Cuffy rimane ancora troppo avanzato.

15′ Altra offensiva della Lazio, ancora a sinistra. Cross di Pellegrini verso Isaksen che però non colpisce verso la porta e rimette il pallone in mezzo, allontana la difesa rossoblù. Il Genoa soffre un po’ da quel lato.

12′ Arriva il primo tiro del Genoa, è di Frendrup. Azione che nasce da un ottimo lavoro di Colombo spalle alla porta, poi l’apertura dell’attaccante dove c’è Martin. Lo spagnolo va al cross, pescato ancora Colombo sul secondo palo che scarica verso il centrocampista. Tiro debole e rasoterra, blocca Provedel.

10′ Ancora minacciosa la Lazio sulla corsia di sinistra. Stavolta prova a sfondare Pellegrini, trova una deviazione che lo costringe al calcio d’angolo.

6′ Ripartenza Lazio con Isaksen che apre verso Basic, un po’ in ritardo Norton-Cuffy nella copertura. Pessima gestione però da parte del centrocampista che rallenta e poi cerca un cross che non crea problemi alla difesa rossoblù.

4′ Partenza aggressiva dei rossoblù. Molto attivo Ellertsson, già pronto in due situazioni per recuperare palla. Però ancora nessun pericolo reale per la difesa biancoceleste.

Si comincia. Frendrup dà il primo calcio al pallone.

Primo Tempo

Clima surreale all’Olimpico con lo stadio semi vuoto per la protesta dei tifosi biancocelesti contro il presidente Lotito. Le bandiere che si fanno notare maggiormente sono quelle dei tifosi rossoblù nel settore ospiti.

Le due squadre sono nel tunnel degli spogliatoi. Ricordiamo che l’arbitro del match sarà Luca Zufferli della sezione di Udine.

Le formazioni

Nella Lazio le attenzioni sono sugli ex Pellegrini e Cataldi. Manca Zaccagni per un forfait dell’ultimo minuto, al suo posto l’esordio di Maldini.

De Rossi apporta qualche modifica. Si torna al 3-5-2 con Malinovskyi dal primo minuto, dopo l’esperimento con le tre punte provato nel primo tempo contro il Bologna. Rientra Ostigard, titolare al centro della difesa dopo la squalifica. Davanti giocano Colombo e Vitinha, panchina dunque per Ekhator.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Furlanetto, Motta, Belahyane, Cancellieri, Dele-Bashiru, Dia, Hysaj, Lazzari, Noslin, Ratkov, Rovella, Tavares, Vecino, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertson, Martin; Colombo, Vitinha. A disposizione: Leali, Sommariva, Cornet, Cuenca Martinez, Ekhator, Ekuban, Messias, Kumer, Masini, Nuredini, Onana, Otoa, Sabelli, Thorsby, Zatterstrom. Allenatore: Daniele De Rossi.

L’avvicinamento

Comincia il turno di Serie A con la trasferta del Genoa all’Olimpico contro la Lazio. Una giornata delicata per la lotta salvezza con ben due scontri diretti, Cagliari-Verona domani e Torino-Lecce domenica. Ci sarebbe dunque la possibilità di allungare nei confronti di qualche inseguitrice e almeno per una notte comandare la parte di destra della classifica, agguantando momentaneamente il Sassuolo a 26 punti in undicesima posizione. Se sulla carta la sfida di oggi può sembrare difficile, in realtà il momento dei biancocelesti lascia più di uno spiraglio ai rossoblù per compiere una nuova impresa epica come quella della scorsa settimana.

Un po’ di numeri. La Lazio in casa in campionato non vince da più di due mesi, raccogliendo solo tre punti nelle ultime cinque partite all’Olimpico. Il Genoa invece ha perso solo una delle ultime cinque gare fuori casa, ironia della sorte proprio a Roma contro l’altra squadra della Capitale. E sempre contro la Roma è arrivata l’ultima sconfitta del Genoa nelle gare giocate di venerdì, il 17 gennaio 2025. Da lì in poi un pareggio e tre vittorie. Vedremo dunque se anche oggi sarà un “happy friday” oppure un “black friday”, anche perché dopo l’entusiasmo delle ultime partite la classifica può fare degli sconti.