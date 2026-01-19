Lavoro sicuro, mercoledì 21 a Genova il convegno con consulenti del lavoro e commercialisti

Genova. Mercoledì 21 gennaio, presso il Novotel Genova City dalle ore 09, si terrà l’importante convegno dal titolo “Per una consapevolezza condivisa tra lavoratori e aziende”. Un momento di confronto sulla cultura della prevenzione e del benessere organizzativo. Confsal, Fesica ed Ebiten Liguria, in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova, invitano aziende, professionisti e lavoratori a partecipare a una mattinata di approfondimento dedicata alle sfide del mercato del lavoro contemporaneo. L’evento gode del prestigioso patrocinio di INAIL Direzione Regionale Liguria, Regione Liguria e Comune di Genova.

Perché partecipare? In un contesto lavorativo in continua evoluzione, la sicurezza sul lavoro non deve essere vista solo come un adempimento burocratico, ma come un valore condiviso. Il convegno si pone l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra istituzioni, sindacati e imprese per costruire ambienti di lavoro più sicuri, legali e orientati al benessere.

L’evento prenderà il via con i saluti istituzionali di Alessandra Ligi, Direttrice regionale INAIL Liguria, sotto la sapiente moderazione di Stefano Garassino, Presidente dell’Associazione Cultura e Sviluppo per Genova, dando inizio a un fitto programma di interventi che vedrà in apertura Domenico Daniele Geria, Presidente di Ebiten Liguria, illustrare il progetto regionale tra impegno e realtà.

Il dibattito entrerà nel vivo con l’approfondimento sulla sicurezza nel comparto del terziario e del turismo a cura di Romano Ciancio e Adriano Ciriello di Inail Genova, arricchito dalla testimonianza pratica dell’imprenditore Paolo Piccolo di Just Peruzzi e dall’analisi di Paola Martinucci sulla figura del Consulente del Lavoro quale divulgatore essenziale della cultura della sicurezza.

Il valore dei protocolli nazionali e l’impatto dei progetti territoriali saranno poi trattati da Matteo Pariscenti, Direttore Nazionale Ebiten, mentre Gianluca Caffaratti, CEO di Happily Welfare, esplorerà le nuove frontiere del benessere aziendale attraverso il welfare “Salute”; a seguire, Marzio Bianchi Martina e Aldo Balzanelli della Fesica Confsal si soffermeranno sul ruolo strategico del sindacato alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni sul D.Lgs. 81/08, prima che Nicola Viola, Ispettore ITL Genova, chiuda la sessione tecnica analizzando le interrelazioni tra sicurezza e regolarità del rapporto lavorativo.

Il dibattito sarà ulteriormente arricchito dai contributi di autorevoli figure del settore quali Fabrizio Marti, Domenico Orabona e Flaminia Mariani, ricordando infine che la partecipazione al convegno è valida per l’acquisizione dei crediti formativi professionali destinati ai Consulenti del Lavoro ed i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova.