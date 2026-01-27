  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Disagi

Lavori per il Terzo Valico: dal 28 gennaio senso unico alternato in un tratto di via 30 giugno

Fino al 13 febbraio nel tratto tra via Sant'Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera,

semaforo cartello generica
Genova. Dalle ore 21.00 di domani, mercoledì 28 gennaio, in via 30 giugno 1960, nel tratto compreso tra via Sant’Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera, sarà introdotto il senso unico alternato.
La circolazione veicolare sarà provvisoriamente regolata da movieri nella fascia oraria 7.00/20.00 e da impianto semaforico tra le 20.00 e le 7.00.
Il provvedimento, in vigore fino alle ore 24.00 del 13 febbraio, è legato alla necessità di consentire l’esecuzione delle elevazioni della pila provvisoria della spalla nord del viadotto Polcevera, nel quadro del progetto di potenziamento del Nodo Ferroviario di Genova – linea Genova Campasso – Terzo Valico dei Giovi.
I lavori in questione prevedono il rinforzo strutturale delle pile del viadotto esistente e la completa sostituzione dell’impalcato ferroviario esistente con un nuovo impalcato.
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.