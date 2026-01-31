La ricerca al Gaslini sotto i riflettori: un board internazionale valuterà i progetti in corso

Genova. Il 2 e 3 febbraio l’istituto Giannina Gaslini e la Gaslini Academy saranno al centro di un importante appuntamento scientifico internazionale con la site visit dell’International Advisory Board per il Gaslini, che riunirà a Genova quattro scienziati di fama mondiale per un confronto con i ricercatori dell’Ircss pediatrico. Nel corso della visita, l’attività di ricerca dell’istituto verrà presentata ai componenti del board, cui verrà chiesto di valutare la qualità dei progetti in corso dei ricercatori del Gaslini e di fornire suggerimenti su come migliorare i programmi futuri.

L’apertura della prima giornata vedrà i saluti istituzionali di Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, e Massimo Nicolò, assessore alla Sanità di Regione Liguria. Seguirà l’avvio dei lavori con gli interventi di Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini e presidente della Gaslini Academy, Carla Sibilla, vicepresidente della Fondazione Gerolamo Gaslini – ente proprietario di Villa Quartara, recentemente restituita alla città dopo un importante intervento di riqualificazione – e Angelo Ravelli, direttore scientifico dell’Istituto Gaslini e ideatore dell’iniziativa.

Nel corso delle due giornate, i ricercatori dell’Istituto presenteranno i risultati delle proprie attività di ricerca ai membri del board e stabiliranno un dialogo diretto su linee di sviluppo, metodologie e prospettive future. Il comitato di esperti internazionali è composto da Carlo Brugnara (Boston Children’s Hospital, USA), Hermine Brunner (Cincinnati Children’s Hospital, USA), Stanislas Lyonnet (Institut Imagine, Parigi) e Tarek Yousry (UCL Institute of Neurology, Londra). A margine degli incontri, ciascuno degli invitati terrà una keynote lecture dedicata ai principali ambiti della propria attività scientifica. Le relazioni affronteranno temi centrali della ricerca biomedica e clinica, spaziando dalla genetica all’immunologia, dalle neuroscienze ai trial clinici, fino all’emato-oncologia. Sia gli incontri con i gruppi di ricerca che le keynote lectures si svolgeranno presso la splendida cornice di Villa Quartara, recentemente ristrutturata e sede della Gaslini Academy.

“La site visit dell’International Advisory Board rappresenta un momento importante di confronto – commenta il direttore scientifico del Gaslini Angelo Ravelli – in cui i nostri ricercatori, in particolare i più giovani, hanno l’opportunità di discutere i propri studi con scienziati di rilievo internazionale. Costituisce un’occasione privilegiata di dialogo tra la comunità scientifica del Gaslini e i membri dell’Advisory Board Internazionale, offrendo uno spazio concreto di confronto su risultati, metodologie e prospettive future della ricerca. Questa interazione favorisce non soltanto la crescita scientifica e personale dei gruppi di ricerca, ma contribuisce anche ad arricchire i progetti in corso attraverso suggerimenti e proposte innovative”.