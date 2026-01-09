La fiamma olimpica di Milano-Cortina fa tappa anche all’ospedale Gaslini

Genova. Domani, sabato 10 gennaio, dalle 9.30 alle 10.30, l’Istituto Giannina Gaslini ospiterà una tappa del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

L’evento, aperto alla comunità del Gaslini e alla stampa, vedrà la partecipazione del presidente Edoardo Garrone e del direttore generale Renato Botti, della sindaca di Genova Silvia Salis e dell’assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò.

L’appuntamento sarà 9.15 di fronte all’ingresso del Padiglione 16. L’accensione della Fiamma avverrà intorno alle ore 10.00 davanti al pad.16, dopo il giro in reparto della Lanterna.

L’evento partirà alle ore 9.15 davanti all’ingresso del Padiglione 16, dove arriverà la Lanterna Olimpica, portata dall’Ambassador del Gaslini, Vanni Oddera, che farà ingresso all’interno dell’Istituto in moto, e attraverserà i corridoi a piano terra, per poi attraversare il reparto Piattaforma di Neurogastro. Nella sala giochi del reparto ci saranno le Principesse della mototerapia a intrattenere i piccoli degenti, con giochi e doni.

A seguire, intorno alle ore 10.00, nello spazio esterno, di fronte all’entrata del pad. 16, dalla Lanterna verrà accesa la Torcia Olimpica, che due tedofori, a turno, porteranno simbolicamente lungo i viali dell’ospedale fino all’uscita lato mare (Padiglione 13), da dove, alle 10.30, la Fiamma proseguirà il suo viaggio verso il Ponente ligure.