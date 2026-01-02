La Befana “atterra” sulla Lanterna: il 6 gennaio visita guidata e attività per bambini

Genova. Alla Lanterna arriva la Befana con un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli, ma pensato anche per incuriosire gli adulti. L’appuntamento è per il pomeriggio dell’Epifania, il 6 gennaio, con un’attività che unisce racconto, storia e tradizione all’interno del complesso monumentale del faro.

L’iniziativa propone un percorso tra le mura, la porta ottocentesca e le fortificazioni che oggi ospitano il museo, alla scoperta della storia della Lanterna e del contesto che la circonda, attraverso aneddoti, curiosità e leggende. Un modo diverso per avvicinarsi a uno dei simboli più rappresentativi della città, con un linguaggio accessibile anche ai bambini.

Al termine della visita è prevista una sorpresa molto attesa: l’arrivo della Befana. La vecchina, un po’ stanca dopo la notte trascorsa a riempire le calze, incontrerà i partecipanti, si fermerà per le foto ricordo e distribuirà dolcetti ai presenti.

Il ritrovo è fissato alle ore 15 all’ingresso del museo della Lanterna. L’area è interessata dai lavori per la realizzazione del tunnel sub-portuale: l’accesso al sito avverrà esclusivamente tramite navetta dedicata, in partenza ogni 20 minuti circa da piazzale San Benigno.

La partecipazione è gratuita ed è inclusa nel biglietto d’ingresso, ma la prenotazione è obbligatoria, con posti limitati. È necessario scrivere entro le ore 10 di lunedì 5 gennaio all’indirizzo laboratori@lanternadigenova.it, indicando nome e cognome, numero di adulti e bambini partecipanti e un recapito telefonico.

L’attività è realizzata grazie al sostegno del Gruppo Finsea per il progetto “Insieme per la Lanterna”, mentre per la comunicazione si ringrazia Fondazione Carige.

Intanto è attivo anche il nuovo point degli Amici della Lanterna. Grazie al supporto di Fondazione Carige, dal 6 dicembre 2025 è possibile aderire all’associazione presso la Grimaldi Factory in vico San Luca 4, aperta nei giorni feriali in orario di ufficio, previo appuntamento scrivendo a info@grimaldi-factory.it. Qui è possibile ritirare la tessera degli Amici della Lanterna e la cotton shopper, con una quota di adesione a sostegno delle iniziative di valorizzazione del complesso monumentale. L’adesione è possibile anche online sul sito www.lanternadigenova.com, mentre il point resta un riferimento per il ritiro della tessera fisica e della shopper.