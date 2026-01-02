  • News24
Iniziativa

La Befana “atterra” sulla Lanterna: il 6 gennaio visita guidata e attività per bambini

L’appuntamento è per il pomeriggio dell’Epifania, il 6 gennaio, con un’attività che unisce racconto, storia e tradizione all’interno del complesso monumentale del faro

Generico gennaio 2026

Genova. Alla Lanterna arriva la Befana con un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli, ma pensato anche per incuriosire gli adulti. L’appuntamento è per il pomeriggio dell’Epifania, il 6 gennaio, con un’attività che unisce racconto, storia e tradizione all’interno del complesso monumentale del faro.

L’iniziativa propone un percorso tra le mura, la porta ottocentesca e le fortificazioni che oggi ospitano il museo, alla scoperta della storia della Lanterna e del contesto che la circonda, attraverso aneddoti, curiosità e leggende. Un modo diverso per avvicinarsi a uno dei simboli più rappresentativi della città, con un linguaggio accessibile anche ai bambini.

Al termine della visita è prevista una sorpresa molto attesa: l’arrivo della Befana. La vecchina, un po’ stanca dopo la notte trascorsa a riempire le calze, incontrerà i partecipanti, si fermerà per le foto ricordo e distribuirà dolcetti ai presenti.

Il ritrovo è fissato alle ore 15 all’ingresso del museo della Lanterna. L’area è interessata dai lavori per la realizzazione del tunnel sub-portuale: l’accesso al sito avverrà esclusivamente tramite navetta dedicata, in partenza ogni 20 minuti circa da piazzale San Benigno.

La partecipazione è gratuita ed è inclusa nel biglietto d’ingresso, ma la prenotazione è obbligatoria, con posti limitati. È necessario scrivere entro le ore 10 di lunedì 5 gennaio all’indirizzo laboratori@lanternadigenova.it, indicando nome e cognome, numero di adulti e bambini partecipanti e un recapito telefonico.

L’attività è realizzata grazie al sostegno del Gruppo Finsea per il progetto “Insieme per la Lanterna”, mentre per la comunicazione si ringrazia Fondazione Carige.

Intanto è attivo anche il nuovo point degli Amici della Lanterna. Grazie al supporto di Fondazione Carige, dal 6 dicembre 2025 è possibile aderire all’associazione presso la Grimaldi Factory in vico San Luca 4, aperta nei giorni feriali in orario di ufficio, previo appuntamento scrivendo a info@grimaldi-factory.it. Qui è possibile ritirare la tessera degli Amici della Lanterna e la cotton shopper, con una quota di adesione a sostegno delle iniziative di valorizzazione del complesso monumentale. L’adesione è possibile anche online sul sito www.lanternadigenova.com, mentre il point resta un riferimento per il ritiro della tessera fisica e della shopper.

