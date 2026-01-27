Ju Jitsu Genoa Open, sarà una terza edizione di alto livello

Genova. Il grande Ju Jitsu internazionale ritorna al Palasport di Genova nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 febbraio. Il 3° Genoa Open Ju Jitsu, dopo il successo delle edizioni 2024 e 2025, viene promosso a “Grand Prix” su impulso della Ju Jitsu International Federation (JJIF). Una scelta che premia i notevoli sforzi della società organizzatrice ASD Lino Team, al cui fianco, si schierano Comune di Genova, Regione Liguria e Coni, con il patrocinio della FIJLKAM, a testimonianza della comune volontà di vedere protagonistaa sui tatami un Ju Jitsu italiano forte, unito e solido.

Gli atleti si confronteranno in tutte le discipline previste da JJIF nei suoi programmi di gara: Fighting System, Duo System, Show System, Jiu Jitsu e Contact Ju Jitsu. Massima attenzione anche alle competizioni dedicate al Para Jiu Jitsu e all’Inclusive Self Defence.

Saranno oltre 300 gli atleti pronti a calcare il Palasport di Genova, in arrivo da 25 nazioni. Saranno rappresentati i quattro continenti rappresentati, con oltre 600 persone accreditate, tra coach, ufficiali di gara e staff, e una presenza stimata di 1000 persone giornaliere sul territorio. Un ulteriore motivo di soddisfazione, per l’ASD Lino Team, sarà la presenza di Chika Costantini in qualità di Head Referee della manifestazione, con compiti di coordinamento dello staff arbitrale proveniente da tutto il mondo nella disciplina del Fighting System.

Fari puntati su cinque atleti classificati in vetta al ranking mondiale di categoria: le coppie di Duo System Ensabella/Molino nel maschile e Ben Brahim Salah/Marcantoni nel misto, Zhanibek (Kazakistan) e Ragunath (Olanda) rispettivamente nel Fighting -69 e -85 kg, Broux (Belgio) nel Jiu-Jitsu- 94 kg, oltre che numerosi piazzati tra la seconda e la quinta posizione del ranking. Lino Team sarà presente con i suoi migliori atleti: Chiara Fiorelli (numero 2 del ranking mondiale e Campionessa Europea in carica e argento agli ultimi World Games), Elio Moretti (argento agli ultimi Europei U21 e bronzo ai mondiali di Bangkok), Francesco Linimento (campione europeo U21 2024), Lucia Barisione (membro del Team Italia e quinta ai Mondiali di Bangkok) e Federica Mazza ,bronzo agli Europei U21 2023.

Il programma di gara prevede lo svolgimento delle fasi eliminatorie nelle mattine di sabato 7 e domenica 8 febbraio con inizio stimato dei blocchi delle finali sabato alle ore 15.30 e domenica alle 1430

A Genova arriveranno anche il presidente della Federazione Internazionale JJIF Panagiotis Theodoropoulos, il direttore generale Joachim Thumfart e il membro del board con delega alle attività Para e Inclusive Christian Horvath. Sarà presente inoltre il presidente della European Union Michael Korn e la vice presidente Dana Mortelmans.

