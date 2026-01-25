Libri, a Genova Jonathan Coe per l’inizio del ciclo sulla letteratura a Palazzo Ducale

Genova. Sarà lo scrittore britannico Jonathan Coe ad inaugurare lunedì 26 gennaio alle ore 18.30 l(Sala del Maggior Consiglio) a rassegna Un Palazzo di libri, che – curata da Nadia Terranova ed Elisabetta Pozzi – Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura dedica ad alcuni prestigiosi protagonisti del panorama letterario nazionale ed europeo.

Come ho scritto i miei libri, questo il titolo dell’incontro che sarà una conversazione tra scrittori: Nadia Terranova incalzerà Jonathan Coe, autore di splendidi e fortunati romanzi come La banda dei brocchi, La famiglia Winshaw e La pioggia prima che cada, e musicista appassionato, a proposito della sua “officina” creativa, letteraria e musicale. Il pubblico potrà entrare dietro le quinte della sua ispirazione, ma anche dentro le sue letture (e i suoi ascolti): perché dietro ogni scrittore si nasconde un lettore, e ogni intellettuale è, prima di tutto, una persona in relazione con il mondo.

La rassegna, che si avvale del contributo di BPER Banca, vedrà tra gli ospiti Luciano Canfora, Pietro Grasso, Stefania Auci, Donato Carrisi, Dario Fabbri, Annalisa Cuzzocrea, Marianna Aprile, Manuel Vilas, Antonio Scurati, Dacia Maraini, Viola Ardone.

La narrativa di Jonathan Coe si caratterizza fin dai primi romanzi come per una tagliente critica della società inglese degli anni ’70 e ’80. Il romanzo Questa notte mi ha aperto gli occhi, del 1990, storia di uno sgangherato gruppo musicale rimasto coinvolto in una storia di sangue, anticipa il romanzo con il quale Coe si è affermato definitivamente al grande pubblico, La famiglia Winshaw del 1994. In esso, attraverso le vicende di una famiglia ricca e spietata, si delinea un’acuta analisi delle contraddizioni della società contemporanea, con un linguaggio lieve che bilancia la crudezza del narrato. Tra le opere successive: La casa del sonno, 1997; La banda dei brocchi, 2001; Circolo chiuso, 2004; La pioggia prima che cada, 2007; I terribili segreti di Maxwell Slim, 2010; Lo specchio dei desideri, 2012; Number 11, 2015; Middle England, 2018; Io e Mr Wilder, 2020; Bournville, 2022; La prova della mia innocenza, 2024.