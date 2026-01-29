Iren Genova Quinto, torna il campionato: sabato ad Albaro arriva l’Ortigia

Genova. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Sabato pomeriggio torna il campionato di Serie A1, con l’Iren Genova Quinto che alla “Paganuzzi” delle Piscine di Albaro, con fischio d’inizio fissato alle ore 16, se la vedrà con il Circolo Canottieri Ortigia per la prima giornata del girone di ritorno.

“Finalmente torniamo a giocare una gara ufficiale dopo un mese e mezzo di sosta – inquadra la sfida il tecnico Luca Bittarello -. In questo periodo, insieme al preparato atletico Armando Turbati, abbiamo curato molto la parte fisica, ma anche puntato sul gioco. Sabato giocheremo in casa e quindi dobbiamo pensare a vincere, ma non dobbiamo commettere l’errore di credere che l’Ortigia sia la stessa squadra che abbiamo affrontato all’andata. Aveva cambiato molto in estate, con tanti giovani e tanti stranieri; adesso hanno trovato la quadra, si sono ulteriormente rinforzati, quindi mai abbassare la guardia. Dovremo restare concentrati su noi stessi affrontando questa gara con cinismo, come se fosse una finale”.