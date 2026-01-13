Iran, solidarietà bipartisan del consiglio comunale. Salis: “Noi dalla parte di democrazia e libertà”

Genova. “Quello che sta succedendo in Iran è arrivato a una gravità tale da imporci una presa di posizione, e la posizione di questo consiglio comunale e di questa città non può che essere contro ogni forma di repressione e dalla parte della libertà e della democrazia, al fianco della comunità iraniana che anche a Genova, oggi, è scesa in piazza”.

Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, durante la seduta del consiglio di oggi. Le forze di maggioranza e opposizione in sala rossa hanno sottoscritto all’unanimità un documento, un articolo 55, proposto dalla capogruppo di Avs Francesca Ghio, con cui è stata espressa solidarietà alla popolazione iraniana.

Nel giorno del presidio degli studenti e delle studentesse iraniane in piazza Matteotti, dunque, anche il Comune di Genova ha approfondito il tema internazionale. Tutti i gruppi consiliari sono intervenuti per condannare la condotta del regime islamico e sottolineare il coraggio di chi, a Teheran e in altre città, protesta anche a costo di perdere la vita.

“Migliaia di morti e moltissime donne, anche giovanissime, che stanno mettendo in gioco tutto per ribadire il diritto a vivere una vita normale”, ha detto la sindaca.

Salis ha concluso con una riflessione: “Se pensiamo all’Iran degli anni Settanta, o all’Afghanistan degli anni Settanta, e se pensiamo a quale fosse al tempo la condizione di quei Paesi e delle donne in quei Paesi capiamo che la libertà e i diritti non sono qualcosa che, una volta conquistati, non possono essere più persi, la storia ha un’evoluzione positiva sulla base della forza con cui noi difendiamo la democrazia e i diritti”.