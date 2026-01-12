Investito da un’ambulanza, 12enne fuori pericolo dopo un mese al Gaslini

Genova. Dopo oltre un mese di ricovero il bambino di 12 anni investito il 10 gennaio in via Archimede, a Genova, da un’ambulanza, è fuori pericolo. La lieta notizia è stata ufficializzata stamani dall’ospedale Gaslini, dove il 12enne si trovava, fino a oggi, in rianimazione.

“Il quadro clinico ha consentito il trasferimento del piccolo paziente nel reparto di Fisiatria – dicono dall’istituto – dove è stato avviato il percorso riabilitativo. Le condizioni restano oggetto di attento monitoraggio da parte dell’équipe medica. Il personale medico e sanitario continuerà a garantire tutte le cure e gli interventi necessari, seguendo con la massima attenzione l’evoluzione clinica”.

Da oggi, quindi, nel rispetto della volontà della famiglia, non verranno più fornite informazioni sullo stato di salute del piccolo, per il quale, nelle passate settimane, c’era stata una grande mobilitazione. All’indomani dell’incidente amichetti e insegnanti della scuola frequentata dal ragazzino avevano anche organizzato una veglia di preghiera.

Sul fronte delle indagini sull’incidente, il conducente dell’ambulanza era stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di lesioni stradali colpose. La sostituta procuratrice Francesca Rombolà aveva disposto anche il sequestro del mezzo di soccorso.

Come era emerso dai primi rilievi, il mezzo di soccorso stava procedendo con la sirena accesa in velocità sulla corsia riservata agli autobus, quando sulle strisce pedonali era comparso Matteo. Probabilmente altre macchine in coda e ferme davanti alle strisce avevano occultato la vista. Era stato escluso che il 12enne avesse cuffie o auricolari.