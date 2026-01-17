Intelligenza artificiale e mobilità, Comune di Genova partner di “Digisafe: Digital Twin for safety roads”

Genova, 17 gen. – La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti, ha approvato l’adesione del Comune di Genova, in qualità di partner, alla proposta di progetto di IDP Bureau Veritas Company per concorrere ad un bando della Commissione Europea.

“HORIZON-CL5-2026-01, Predicting and avoiding road crashes based on Artificial Intelligence (Al) and big data” il titolo del bando, pubblicato nell’ambito del Programma Horizon Europe, che punta ad individuare e finanziare integralmente progetti che favoriscano la conoscenza dei fattori di rischio delle reti stradali e un’identificazione predittiva di situazioni critiche per diminuire il tasso di incidentalità, impiegando l’intelligenza artificiale e strumenti tecnologici innovativi.

«Aderiamo convintamente alla proposta di progetto che intende coinvolgere il Comune nello sviluppo di azioni pilota sul territorio cittadino a livello urbano e periurbano – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti – sviluppando un Digital Twin (Gemello Digitale), basato su GIS e focalizzato sulla sicurezza stradale, in grado di anticipare i rischi e valutare contromisure da adottare, mediante l’analisi dei flussi di traffico, per la riduzione dell’incidentalità».

«Il bando – continua Robotti – rappresenta un’opportunità per lo sviluppo di azioni che utilizzano l’intelligenza artificiale e tecnologie innovative in grado di fornire all’Amministrazione strumenti per testare ed adottare misure volte a migliorare la sicurezza nella mobilità pubblica, valutandone l’impatto preventivo. La proposta progettuale approvata dal Comune risulta pienamente in linea con altre iniziative attualmente in corso per gestire e migliorare la mobilità urbana, ridurre congestione e inquinamento e offrire servizi avanzati ai cittadini incentrati sulla cosiddetta “intelligent urban mobility”».

Il Comune di Genova parteciperà alla scrittura della proposta di progetto e contribuirà, in caso di aggiudicazione del bando, a tutte le attività necessarie alla sua buona riuscita, mentre IDP Bureau Veritas Company provvederà al monitoraggio e coordinamento di tutte le attività del progetto.