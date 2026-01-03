Infrange il parabrezza di un’auto con un masso, 50enne arrestata sul lungomare di Cogoleto

Cogoleto. Una 50enne francese è stata arrestata nella tarda serata di venerdì a Cogoleto per danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.

I carabinieri di Arenzano sono intervenuti sul lungomare dopo la segnalazione di un 50enne del posto che aveva chiamato il 112 per dare l’allarme. La donna, con una grossa pietra e senza un apparente motivo, aveva infranto il parabrezza di un’autovettura lì parcheggiata.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato la donna mentre brandiva ancora il grosso masso, minacciando il 50enne che aveva allertato le forze dell’ordine.

La donna, al termine formalità di rito, è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della compagnia di Arenzano in attesa del rito direttissimo.