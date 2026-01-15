  • News24
Soccorso

Infortunio sul lavoro su un nave in porto, operaio in ospedale con un trauma toracico

È successo in serata al Terminal Rinfuse, l'uomo è caduto ed è stato colpito da un carico: le sue condizioni non sono gravi

Genova. Infortunio sul lavoro ieri sera (14 gennaio) su una nave ormeggiata al Terminal Rinfuse, nel bacino portuale di Sampierdarena. I soccorsi sono stati allertati per un operaio che aveva subito un trauma toracico.

Inizialmente si pensava che fosse stato schiacciato da un carico, poi è stata chiarita la dinamica: l’uomo è prima caduto e di conseguenza è stato colpito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla Croce Oro di Sampierdarena e all’Automedica. Intervenuta anche la security del porto.

Le sue condizioni, per fortuna, non erano gravi: stabilizzato sulla barella dal personale del 118, è stato portato in banchina grazie all’autoscala dei vigili del fuoco e infine trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo.

