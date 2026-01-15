Infortunio sul lavoro su un nave in porto, operaio in ospedale con un trauma toracico

Genova. Infortunio sul lavoro ieri sera (14 gennaio) su una nave ormeggiata al Terminal Rinfuse, nel bacino portuale di Sampierdarena. I soccorsi sono stati allertati per un operaio che aveva subito un trauma toracico.

Inizialmente si pensava che fosse stato schiacciato da un carico, poi è stata chiarita la dinamica: l’uomo è prima caduto e di conseguenza è stato colpito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla Croce Oro di Sampierdarena e all’Automedica. Intervenuta anche la security del porto.

Le sue condizioni, per fortuna, non erano gravi: stabilizzato sulla barella dal personale del 118, è stato portato in banchina grazie all’autoscala dei vigili del fuoco e infine trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo.