Incontro Salis-Schlein, da Genova l’idea di un vertice dei sindaci progressisti sulla sicurezza

Genova. Un incontro durato una ventina di minuti, in un luogo privato mantenuto segreto, dove non sono mancati i riferimenti ai temi nazionali. La sindaca Silvia Salis e la segretaria del Pd Elly Schlein si sono viste a tu per tu nel tardo pomeriggio, prima di partecipare all’evento di apertura della rassegna Democrazia alla prova a Palazzo Ducale.

“Piena fiducia al lavoro che stanno facendo a Genova”, le uniche parole pronunciate dalla leader dem che ha salito lo scalone del palazzo insieme alla sindaca, entrambe placcate da giornalisti e fotografi. Grandi sorrisi, abbracci, strette di mano. Poi le due si sono sedute in prima fila a un posto di distanza, quello riservato alla presidente della Fondazione Palazzo Ducale Sara Armella.

Ma di cosa si è parlato durante l’incontro? Secondo quanto trapelato è stato affrontato anzitutto il dossier Amt, di certo il più complesso in questo momento sul tavolo della sindaca e in qualche modo emblematico a livello nazionale della crisi delle aziende di trasporto pubblico locale. Stando ai rumors, invece, sarebbe rimasto fuori dalla stanza il termovalorizzatore, una minaccia per la tenuta della coalizione a Tursi se prendesse piede l’ipotesi di un impianto a Scarpino.

La novità è soprattutto che Salis e Schlein si sono messe d’accordo per organizzare a breve un incontro nazionale coi sindaci progressisti in tema di sicurezza, argomento che la prima cittadina tocca spesso nelle interviste in giro per l’Italia. “Su tutte le grandi città c’è un attacco politico da parte del governo sull’urgentissimo tema della sicurezza, che nel nostro paese è una competenza del governo”, aveva detto nei giorni scorsi a margine della presentazione del nuovo libro di Claudio Cerasa a Milano. Di risorse insufficienti per la sicurezza Salis aveva parlato già a settembre, in occasione dell’incontro coi sindaci metropolitani che proprio lei aveva voluto ospitare a Genova.

Restando sulla politica “pura”, Salis ha sottolineato la buona collaborazione con il Pd in ambito genovese e ligure, come ha ribadito poi nei ringraziamenti pubblici a Schlein durante i saluti iniziali dal palco. A proposito di rapporti tra partiti, domani (sabato 24 gennaio) la sindaca ha in programma un incontro di “allineamento” coi consiglieri regionali di tutto il campo progressista.

La giornata genovese per Elly Schlein era iniziata nel primo pomeriggio con la partecipazione alla commemorazione dell’uccisione di Guido Rossa organizzata da Cgil, Cisl e Uil in largo XII Ottobre. “È cambiato tutto dopo la morte e dopo il coraggio di Guido Rossa, e questo credo abbia contribuito a cambiare il corso degli eventi e anche a fondare un pezzo dell’identità importante di questa città, e non solo di questa città. È per questo che avevo piacere di essere qui in questo momento, a questa commemorazione, insieme alle forze sindacali”, ha detto.