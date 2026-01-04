  • News24
Scontri

Incidenti in città: scontro auto moto a Pegli, tamponamento in via 30 Giugno con rallentamenti e chiusure

Pomeriggio di lavoro per polizia locale e ambulanze: tre i feriti portati in ospedale

incidente via mandoli
Foto d'archivio

Genova. Ancora incidenti sulle strade di Genova con relativi disagi per il traffico e la circolazione viaria, con un doppio intervento della polizia locale nel ponente genovese e in Val Polcevera.

A Pegli, in via Opisso, poco dopo le 16, si sono scontrate una moto e una macchina, con un impatto “semi frontale” su cui si stanno accertando dinamiche e responsabilità. Ad avere la peggio la ragazza di 25 anni alla guida della due ruote: soccorso sul posto, è stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti.

Scontro tra auto invece in via 30 giugno, con due feriti – una ragazza di 26 anni e un uomo quarantenne – entrambi non gravi, trasportati al pronto soccorso in codice giallo e verde. Sul posto la polizia locale sta compiendo i rilevi del caso, con la temporanea chiusura della strada.

