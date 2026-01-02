Incidenti, cantieri e traffico: code e rallentamenti su A26 e A7

Genova. Mattinata complicata per chi viaggia sulle autostrade del nodo ligure. Sono diverse infatti le code sulle due direttrici nord sud che interessano direttamente il genovesato.
Sulla A26 si registrano code nella parte terminale della tratta, nei pressi dello svincolo con la A10 in direzione di Voltri a causa del traffico intenso. Sempre sulla A26, dopo Masone, si registrano code e rallentamenti in direzione nord a causa di un incidente.
Code anche in A7 in direzione di Genova a causa del traffico “imbottigliato” nei cantieri che interessano la tratta tra Busalla e Bolzaneto con restringimenti di carreggiata e scambi di corsia.