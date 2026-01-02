  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La situazione

Incidenti, cantieri e traffico: code e rallentamenti su A26 e A7

Mattinata complicata per chi si deve spostare nel nodo autostradale genovese

coda a26 cantieri incidente
Foto d'archivio

Genova. Mattinata complicata per chi viaggia sulle autostrade del nodo ligure. Sono diverse infatti le code sulle due direttrici nord sud che interessano direttamente il genovesato.

Sulla A26 si registrano code nella parte terminale della tratta, nei pressi dello svincolo con la A10 in direzione di Voltri a causa del traffico intenso. Sempre sulla A26, dopo Masone, si registrano code e rallentamenti in direzione nord a causa di un incidente.

Code anche in A7 in direzione di Genova a causa del traffico “imbottigliato” nei cantieri che interessano la tratta tra Busalla e Bolzaneto con restringimenti di carreggiata e scambi di corsia.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.