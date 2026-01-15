  • News24
Nel pomeriggio

Albaro, auto scontra scooter mentre esce dal parcheggio: 74enne in ospedale

I due mezzi si sono scontrati in via Ricci, poco dopo l'incrocio con piazza Leonardo da Vinci in direzione centro

croce bianca genovese

Genova. Incidente tra auto e scooter in via Ricci, ad Albaro, poco dopo le 14 di giovedì.

I due mezzi si sono scontrati dopo l’incrocio con piazza Leonardo da Vinci in direzione centro. Stando alle prime ricostruzioni, l’automobilista stava uscendo da un parcheggio e ha scontrato lo scooter.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un 74enne, sbalzato di qualche metro nell’urto, che ha riportato una ferita a un sopracciglio con copiosa emorragia e traumi a una gamba. Il motociclo ha terminato la sua corsa in prossimità delle aiuole spartitraffico.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca e dall’automedica, spinalizzato e accompagnato in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Martino. Nessuna conseguenza per l’automobilista di circa 35 anni.

Sul posto la polizia locale per gli accertamenti e la viabilità, la strada chiusa poi riaperta su una sola corsia.

