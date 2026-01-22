San Fruttuoso, ciclista va a sbattere contro un’auto: grave in ospedale

Genova. Incidente nel primo pomeriggio di giovedì in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso, dove un ciclista di 55 anni è andato a sbattere contro un’auto.

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo si stava avvicinando all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII ma all’altezza del semaforo, diventato rosso, si è schiantato contro la parte posteriore dell’auto davanti a lui distruggendo il lunotto.

L’uomo è crollato a terra con diversi tagli sul viso, la frattura della mandibola e ferite alla bocca. Soccorso dalla Squadra Emergenza, è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino, dove è stato poi preso in carico in codice rosso. Sul posto anche la polizia locale.