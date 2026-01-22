  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Soccorso

San Fruttuoso, ciclista va a sbattere contro un’auto: grave in ospedale

All'altezza del semaforo, diventato rosso, si è schiantato contro la parte posteriore dell’auto davanti a lui distruggendo il lunotto

Generico gennaio 2026

Genova. Incidente nel primo pomeriggio di giovedì in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso, dove un ciclista di 55 anni è andato a sbattere contro un’auto.

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo si stava avvicinando all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII ma all’altezza del semaforo, diventato rosso, si è schiantato contro la parte posteriore dell’auto davanti a lui distruggendo il lunotto.

L’uomo è crollato a terra con diversi tagli sul viso, la frattura della mandibola e ferite alla bocca. Soccorso dalla Squadra Emergenza, è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino, dove è stato poi preso in carico in codice rosso. Sul posto anche la polizia locale.

Più informazioni
leggi anche
Generico dicembre 2025
Schianto
Incidente alla Foce, scontro auto-moto in piazza Palermo: 54enne sbalzato finisce in ospedale
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.