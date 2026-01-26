Mario Parodi travolto e ucciso a Savignone, la rabbia della valle: “Strada troppo buia e pericolosa”

Savignone. La Valle Scrivia è in lutto dopo la morte di Mario Parodi, pensionato di 66 anni per anni gestore del panificio di Avosso, travolto e ucciso lungo la provinciale 226 in un incidente avvenuto all’altezza di Ponte di Savignone.

Addio a Mario Parodi, panettiere della Valle Scrivia

Parodi era molto conosciuto in zona proprio per la sua attività di panificatore nella piccola frazione di Casella, e sono stati tanti i ricordi condivisi da chi l’ha conosciuto e ha comprato pane, focaccia e dolci nella sua panetteria. Al dolore si aggiunge però la rabbia per una tragedia che poteva forse essere evitata se quel tratto di strada, segnalato più volte per la sua pericolosità, fosse stato maggiormente illuminato.

“Sono anni che lo dico, ci passo tutte le sere a 30/40 all’ora, è una strada buia, per assurdo troppo illuminata ai lati dalle attività e poco la sede stradale, con il buio e se si aggiunge la pioggia non si vede nulla”, è uno dei commenti condivsi sui gruppi dedicati a Savignone, e ancora “strada troppo buia, altro posto critico è dalla Fabbrica della Birra! È un terno al lotto transitare sia per auto che pedoni”.

L’incidente a Ponte di Savignone

Parodi è morto sabato in tarda serata davanti alla pizzeria che affaccia su via Marconi. Stava cercando di attraversare in un punto in cui non sono presenti strisce pedonali, e quando è sceso sulla carreggiata, complice forse il buio e la pioggia, è sopraggiunto un furgone che l’ha travolto. Il conducente si è subito fermato e ha prestato i primi soccorsi, ma le ferite erano troppo gravi e il pensionato è morto sul posto.

Come da prassi il furgone è stato sequestrato e dell’accaduto è stato informato il pm di turno. In attesa di sviluppi giudiziari, i residenti chiedono che almeno in quel tratto di strada venga aumentata l’illuminazione e che si installino dossi o semafori. Il tratto è infatti un rettilineo, e viene spesso percorso da auto e mezzi pesanti ad alta velocità nonostante il limite di 50 km all’ora.