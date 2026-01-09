Incidente mortale a Pontedecimo: addio a Maurizio Perrone, ex edicolante con la passione per la musica

Genova. Si chiamava Maurizio Perrone l’uomo travolto e ucciso da un camion in via Gallino, a Pontedecimo, intorno a mezzogiorno di venerdì 9 gennaio.

Prima vittima sulle strade genovesi del 2026, Perrone era nato a Torino ma viveva a Genova praticamente da tutta la vita, in via Campomorone. Diplomato come perito informatico all’I.TI. Di Negro, grande appassionato di musica – tra gli ultimi post sui social un omaggio a David Bowie nel giorno della sua nascita – ha gestito per oltre dieci anni un edicola cartoleria a Ceranesi.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via del Canto e via Gallino. Perrone stava attraversando sulle strisce, quando un autocarro ha svoltato travolgendolo e schiacciandolo sotto la motrice. Tutti vani i soccorsi: l’impatto è stato devastante, e il 54enne è morto praticamente sul colpo.

La sezione infortunistica della polizia locale, intervenuta sul luogo dell’incidente, ha effettuato i rilievi e sta indagando, anche attraverso le telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Ancora non è stato accertato se, al momento dell’attraversamento, il semaforo era verde o meno per i pedoni e per il mezzo pesante.