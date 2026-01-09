Incidente mortale a Pontedecimo, 54enne travolto da un camion: stava attraversando sulle strisce

Genova. Incidente mortale venerdì mattina a Pontedecimo. Un uomo di 54 anni, Maurizio Perrone, è morto dopo essere stato investito da un tir ed è deceduto sul colpo.

È successo all’incrocio semaforizzato tra via del Canto e via Natale Gallino. Un mezzo pesante con rimorchio, durante una manovra di svolta a sinistra, ha investito l’uomo che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il 54enne è stato urtato dalla parte anteriore del veicolo ed è rimasto schiacciato sotto la motrice.

Sul posto l’ambulanza della Croce di Borzoli e l’automedica inviata dal 118, ma tutti i tentativi di salvarlo sono stati vani: all’arrivo dei sanitari l’uomo era già deceduto, morto sul colpo.

Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso il tratto per i rilievi, e i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo da sotto la cabina del camion.

Sono in corso gli accertamenti da parte della sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente; al momento non è noto il colore del semaforo al momento dell’impatto.

Si tratta della prima vittima sulle strade genovesi nel 2026, dopo un 2025 in cui gli incidenti mortali sulle strade di Genova e provincia sono stati ben 25.

(foto: Cristiano Grasso)