Incidente mortale a Pontedecimo, il testimone: “Il camion aveva il verde, ma si era fermato per capire la strada da prendere”

Genova. Non ci sono telecamere di pubblica sorveglianza né viabilità nell’incrocio tra via del Canto, via Natale Gallino e via Campomorone a Pontedecimo, teatro ieri mattina del drammatico investimento mortale in cui ha perso la vita il 54enne Maurizio Perrone. Per questo la ricostruzione esatta della dinamica da parte della sezione infortunistica della polizia locale è affidata al momento alle testimonianze, nell’attesa di intercettare – si spera a breve – qualche telecamera privata che possa aver ripreso l’impatto mortale.

Da quanto emerso in base ai primi accertamenti e in particolare da una testimonianza raccolta dagli agenti coordinati dal comandante Fabio Manzo, sembra che l’autista dell’autoarticolato che ha investito Perrone abbia svoltato correttamente, con il semaforo verde

L’autista, però, si sarebbe fermato un momento in mezzo alla strada, per controllare il percorso da intraprendere per salire verso Campomorone.

In quel momento Perrone, probabilmente vedendo il camion fermo, ha attraversato la strada arrivando davanti al mezzo. A quel punto, quando il tir ha ripreso la marcia lo ha investito in pieno trascinandolo per alcuni metri sotto la motrice. Si tratta di una ricostruzione che gli investigatori ritengono al momento “attendibile”, in attesa di poter acquisire le telecamere dei privati.

Il tir intanto è stato posto sotto sequestro. L’autista, di nazionalità italiana, non è ancora stato iscritto nel registro degli indagati perché la pm Paola Calleri, titolare del fascicolo, non ha ancora ricevuto la relazione della polizia locale che, appunto, attende di acquisire le telecamere per una ricostruzione più accurata.