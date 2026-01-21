  • News24
Tragedia

Incidente mortale in lungobisagno Istria, 40enne in scooter travolto da un camion fotogallery

L'incidente poco prima delle 13. Il motociclista, secondo le prime ricostruzioni, aveva frenato bruscamente per evitare un'auto in manovra

Genova. Incidente mortale questa mattina, mercoledì 21 gennaio, in lungobisagno Istria, a Genova, in Val Bisagno.

Un uomo di circa 40 anni, in sella a uno scooter sulla carreggiata in direzione mare, è rimasto schiacciato sotto un camion dopo essere stato sbalzato dal suo mezzo a due ruote.

Lo scooterista, secondo alcune prime testimonianze, ha frenato bruscamente per non impattare contro un’auto. A causa della “inchiodata” è caduto a terra, sulla destra della carreggiata, ed è stato travolto dall’autocarro. Sempre secondo alcuni testimoni il conducente del camion non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’investimento. Non è chiaro se l’auto e lo scooter si siano tamponati.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 all’altezza di Arcaplanet. Sul posto l’automedica del 118 e la pubblica assistenza NV San Fruttuoso.

Incidente mortale in lungobisagno Istria

I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il 40enne aveva riportato molti traumi gravi.

Sul posto anche la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per regolare la viabilità, bloccata. Si stanno cercando filmati di eventuali telecamere di videosorveglianza per comprendere come si sia verificato l’incidente.

A causa dell’incidente mortale, il traffico è deviato – in direzione sud – su ponte Feritore. Lunghe code e traffico bloccato anche in direzione monte, la viabilità è deviata su ponte Monteverde.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto sulle strade del Comune di Genova nel 2026: il 9 gennaio un uomo di 54 anni, Maurizio Perrone, era stato investito sulle strisce pedonali a Pontedecimo.

Articolo in aggiornamento.

