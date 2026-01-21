Genova. Incidente mortale questa mattina, mercoledì 21 gennaio, in lungobisagno Istria, a Genova, in Val Bisagno.

Un uomo di circa 40 anni, in sella a uno scooter sulla carreggiata in direzione mare, è rimasto schiacciato sotto un camion dopo essere stato sbalzato dal suo mezzo a due ruote.

Lo scooterista, secondo alcune prime testimonianze, ha frenato bruscamente per non impattare contro un’auto. A causa della “inchiodata” è caduto a terra, sulla destra della carreggiata, ed è stato travolto dall’autocarro. Sempre secondo alcuni testimoni il conducente del camion non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’investimento. Non è chiaro se l’auto e lo scooter si siano tamponati.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 all’altezza di Arcaplanet. Sul posto l’automedica del 118 e la pubblica assistenza NV San Fruttuoso.

Incidente mortale in lungobisagno Istria

I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il 40enne aveva riportato molti traumi gravi.

Sul posto anche la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per regolare la viabilità, bloccata. Si stanno cercando filmati di eventuali telecamere di videosorveglianza per comprendere come si sia verificato l’incidente.

A causa dell’incidente mortale, il traffico è deviato – in direzione sud – su ponte Feritore. Lunghe code e traffico bloccato anche in direzione monte, la viabilità è deviata su ponte Monteverde.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto sulle strade del Comune di Genova nel 2026: il 9 gennaio un uomo di 54 anni, Maurizio Perrone, era stato investito sulle strisce pedonali a Pontedecimo.

Articolo in aggiornamento.