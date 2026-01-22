Incidente sul lavoro nel cantiere Tankoa di Sestri, 40enne ferito dopo una caduta

Genova. Un uomo è rimasto ferito stamattina dopo essere caduto su un’imbarcazione nel cantiere navale Tankoa di Sestri Ponente.

L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 11. Il lavoratore, un 40enne, è stato soccorso da vigili del fuoco, Croce Oro di Sampierdarena e automedica giunti sul posto.

L’uomo ha riportato un trauma al costato, ma le sue condizioni in generale non destano preoccupazione. È stato portato in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei tecnici dell’ex Asl 3.