Ferito

Incidente sul lavoro a Rapallo, 51enne cade da un albero e finisce all’ospedale in codice rosso

L'imbragatura di sicurezza ha ceduto, l'uomo ha riportato un trauma toracico

ambulanza croce bianca rapallo

Rapallo. Incidente sul lavoro questa mattina sulle alture di Rapallo, in zona Sant’Ambrogio, verso il confine con Zoagli.

Un uomo di 51 anni è caduto a terra mentre stava operando su un albero. Secondo quanto riferito aveva un’imbragatura di sicurezza ma il dispositivo ha ceduto e non ha evitato l’impatto al suolo.

È successo dopo le 11.00 in via Privata Sage. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca Rapallese, l’automedica Tango 2 e la polizia di Stato.

L’uomo per fortuna era cosciente e in condizioni stabili, ma ha comunque riportato un trauma toracico. Per questo, data la dinamica dell’incidente, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

