Incidente sul lavoro a Rapallo, 51enne cade da un albero e finisce all’ospedale in codice rosso

Rapallo. Incidente sul lavoro questa mattina sulle alture di Rapallo, in zona Sant’Ambrogio, verso il confine con Zoagli.

Un uomo di 51 anni è caduto a terra mentre stava operando su un albero. Secondo quanto riferito aveva un’imbragatura di sicurezza ma il dispositivo ha ceduto e non ha evitato l’impatto al suolo.

È successo dopo le 11.00 in via Privata Sage. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca Rapallese, l’automedica Tango 2 e la polizia di Stato.

L’uomo per fortuna era cosciente e in condizioni stabili, ma ha comunque riportato un trauma toracico. Per questo, data la dinamica dell’incidente, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.