Scontro

Incidente in via Zara, 81enne investita da uno scooter: in ospedale al San Martino

L'anziana è stata travolta sulle strisce pedonali e ha subito un trauma cranico. In ospedale anche lo scooterista con un trauma alla spalla

Generico gennaio 2026

Genova. Grave incidente poco prima delle 9.30 in via Zara, nel quartiere di Albaro. Una donna di 81 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava le strisce pedonali.

Sul posto l’automedica, due ambulanze di Croce Bianca Genovese e Squadra Emergenza e la polizia locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.

L’anziana ha riportato un trauma cranico, ma con emorragia e un sospetto trauma costale, ma non ha perso coscienza. È stata assistita da un medico anestesista di passaggio fino all’arrivo dei mezzi di soccorso. Posta su una barella spinale, è stata portata in codice giallo all’ospedale San Martino.

Lo scooterista, un uomo di 36 anni, ha subito un trauma alla spalla in seguito alla caduta dal mezzo ed è stato accompagnato anche lui in codice verde al San Martino.

