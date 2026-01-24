Incidente in via Zara, 81enne investita da uno scooter: in ospedale al San Martino

Genova. Grave incidente poco prima delle 9.30 in via Zara, nel quartiere di Albaro. Una donna di 81 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava le strisce pedonali.

Sul posto l’automedica, due ambulanze di Croce Bianca Genovese e Squadra Emergenza e la polizia locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.

L’anziana ha riportato un trauma cranico, ma con emorragia e un sospetto trauma costale, ma non ha perso coscienza. È stata assistita da un medico anestesista di passaggio fino all’arrivo dei mezzi di soccorso. Posta su una barella spinale, è stata portata in codice giallo all’ospedale San Martino.

Lo scooterista, un uomo di 36 anni, ha subito un trauma alla spalla in seguito alla caduta dal mezzo ed è stato accompagnato anche lui in codice verde al San Martino.