Nel pomeriggio

Cornigliano, donna investita da un’auto sul marciapiede

È stata colpita da un automobilista che ha perso il controllo del mezzo sbandando

Genova. Ancora un pedone investito a Genova, questa volta in via Giovanni Ansaldo, dove una donna è stata colpita da un’auto.

È successo intorno alle 16.30. La donna, una cinquantenne, stava camminando sul marciapiede quando è stata investita da un automobilista che ha perso il controllo del mezzo sbandando.

Soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde di Sestri Ponente, è stata portata al pronto soccorso del Villa Scassi. Le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente prospettato, e le è stato assegnato un codice giallo. Sul posto la polizia locale per i rilievi.

